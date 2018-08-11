"Даємо 100 мільйонів за гравця": чому Манчестер Юнайтед провалив трансферний дедлайн

Чергова трансферна бульбашка гучно луснула на просторах АПЛ. Манчестер Юнайтед мав купити кількох зірок на десятки мільйонів євро, але не зміг.

"Я люблю своїх футболістів і люблю з ними працювати. Брехня, яку повторюють тисячу разів, все ще залишається брехнею, але люди думають, що це правда. Ви говорите, що мої стосунки з гравцями є поганими, але це все ще брехня, яку повторюють 1000 разів", – Жозе Моуріню стверджує, що задоволений не лише "найкращим за останні 5 років сезоном", а й своїм складом. Манчестер Юнайтед купив лише 25-річного екс-хавбека Шахтаря Фреда (59 млн євро), 35-річного воротаря Лі Гранта (1,7 млн євро) та травмованого 19-річного захисника Діого Далота (22 млн євро) цього літа, але у клубі зберігають добру міну при не зовсім влучній грі.

Про любов до свого складу говорить людина, яка ще недавно щодня повторювала мантру: "Ми замало витрачаємо для боротьби за титули, Алексіс Санчес нещасливий поруч з такими партнерами". Цього літа він кидався на всіх і кожного, аж раптом подобрів перед стартовим матчем. Трансферний дедлайн минув провально, але в цьому теж можна знайти щось добре: Моурінью більше не матиме марних надій.

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Насправді МЮ був готовий викласти навіть 100 мільйонів фунтів за одного зіркового гравця. Питання було лише в тому, чи виконавець відповідної якості був доступний на ринку, стверджує авторитетний Manchester Evening News. Та поки лондонські Фулхем і Вест Хем, ба навіть Арсенал, шаленіли протягом останніх місяців, а Ман Сіті бив власний трансферний рекорд, манкуніанці спокійно робили вдих-видих.

Manchester United in transfer window pic.twitter.com/083HipgnC8 — Vinay (@SemperFiUtd) 3 серпня 2018 р.

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Рафаель Варан був чи не найвище у списку бажань Моурінью і босів Юнайтед на це літо. Ед Вудворд поговорив з Флорентіно Пересом щодо француза перед товариським матчем команд у Маямі. Однак Реал навіть думати не став над продажем гравця, який в один рік у статусі гравця основи виграв Лігу чемпіонів і Чемпіонат світу. Такі в Мадриді не на продаж. Історія з Модрічем доводить.

Тобі Алдервейрелд був частиною виснажливих переговорів з Девідом Леві. Бос Тоттенхема намагався підписати Хуана Мата та Антоні Мартіаля. Водночас МЮ через посередників вів перемовини щодо переходу бельгійського захисника. У підсумку за бронзового призера ЧС-2018 навіть не запропонували конкретної суми.

Жером Боатенг був скреслений "червоними дияволами" через свою травматичність. Баварія сама запропонувала купити 29-річного німця за 40 мільйонів фунтів. Моурінью був не проти. Та в Ман Юнайтед ще свіжі спогади про подібний досвід з гравцями мюнхенського гранда. Раніше схожий ризик не виправдав себе у випадку трансферів Оуена Харгрівза (2007 рік) і Бастіана Швайнштайгера (2015). "Диявольська" пропозиція про оренду образила і самого Боа, і баварців.

Єррі Міна з Барселони (а тепер Евертона) не мав шансів перейти на Олд Траффорд через космічні вимоги свого агента. Самі манки якоюсь мірою винні в цьому: Міно Райола отримав за повернення Погба понад 40 мільйонів фунтів комісійних. З іншим Міною вирішили, що гравець не того рівня, аби так переплачувати посередникам.

Дієго Годін відмовився покидати Атлетіко сам. Вірність уругвайця, на перший погляд, гідна захоплення, але джерела BBC інформують, що 32-річний центрбек просто використав манкуніанців для того, щоб вибити собі підвищення зарплати в Мадриді.

Був ще відносно молодий і перспективний Харрі Магвайр, але тут уже Лестер вперся рогом.

Як Моурінью не порозумівся з керівництвом

Боси МЮ були готові купувати кращих, ніж нинішні гравці основи. Однак у них з Моурінью було різне розуміння трансферної стратегії. Португальський тренер хотів досвідчених 29-річних Алдервейрелда і Перішіча. А керівництво клубу вважало такі трансфери надто короткотривалими вирішеннями. Моу хотів спровокувати Мартіаля на відхід після слів його агента про бажання француза піти, але боси знову мали іншу думку. У клубі немає спортивного директора, тому не до кінця зрозуміло, хто ж так послідовно блокує ініціативи екс-тренера Реала і Челсі.

Моурінью сам визнавав, що йому потрібно підписати 2-х гравців до кінця трансферного дедлайну. Реальніше ж було оформити хоча б один перехід. Сеу Жозе був настільки впевнений в успіху тому, що надав клубу чималенький список потенційних новачків. А в підсумку вийшов великий пшик. До зустрічі взимку чи економія для можливого нового наставника? Передчасна відставка Моурінью обійшлася б у 12 млн фунтів – ніби й немало, але що це для МЮ. Чи доживе португалець до кінця сезону, стане відомо ближче до листопада-грудня.