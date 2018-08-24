Моурінью в січні отримає гроші на трансфери

Менеджер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью зможе купувати нових гравців під час зимового трансферного вікна.

Керівництво Манчестер Юнайтед вирішило виділити гроші головному тренеру команди Жозе Моурінью на зимову трансферну кампанію, повідомляє Mirror.

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За інформацією видання, витрати португальця будуть суворо контролюватися радою директорів клубу та особисто Едом Вудвордом. Зазначається, що Моурінью повинен буде обгрунтувати необхідність кожного свого підписання, оскільки керівництво засмучене провалами попередніх трансферів менеджера.

Взимку Манчестер Юнайтед може повернутися до ідеї здійснення переходу захисника Тоттенхема Тобі Алдервейрелда, якого Моурінью хотів бачити у своїй команді влітку. Трансфер бельгійця може обійтися у символічну суму, оскільки у нього залишиться лише 6 місяців за контрактом зі "шпорами".

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