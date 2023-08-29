"Червоні дияволи" намагаються вмовити Челсі відпустити в оренду Марка Кукурелью, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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МЮ запропонував за позику іспанця 2 мільйони фунтів, однак лондонці чекають більшу суму. Сторони продовжать переговори і сподіваються досягнути компромісу до закриття трансферного вікна (1 вересня). Сам Кукурелья вже погодився переїхати на Олд Траффорд. Шоу та Маласія надовго вилетіли через травми, тому Юнайтед терміново знадобився новий лівий захисник.

Нагадаємо, рік тому Челсі віддав Брайтону за Кукурелью 65 млн євро. Іспанець тотально провалився на Стемфорд Брідж, зокрема, не міг налагодити контакт з Михайлом Мудриком. Маурісіо Почеттіно явно не розраховує на фулбека – 0 хвилин на полі у нинішньому сезоні.

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