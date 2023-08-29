Як відомо, Михайло Мудрик пропустив матч АПЛ проти Лутона (3:0) через травму. Терміну повернення українця на поле Челсі не вказує. Проте, за словами Маурісіо Почеттіно, відновлення вінгера йде успішно.

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"Мудрик, можливо, ближчий до повернення, ніж Броя і Бадіашиль, щодо яких треба чекати до міжнародної паузи, а тоді дивитися. Буде видно. Його стан будемо оцінювати щодня" – цитує Почеттіно Football London.

Офіційний сайт Челсі теж оновив інформацію про стан Михайла Мудрика та інших травмованих футболістів. У релізі вказано, що українець продовжує виконувати програму реабілітації.

У середу, 30 серпня, Челсі стартує у Кубку ліги. Суперником "синіх" в 1/32 фіналу стане Вімблдон. Матч стартує о 21:45 за київським часом.

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