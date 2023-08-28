Приголомшливий Забарний проситься у топ-клуб, спека Зінченка – Мудрик спровокував бурю, а його роль взяв інший українець
21:08 - Читать на русском
Черговий тур АПЛ подарував виступи 2 українських легіонерів, але на цьому цікаве не закінчується.
Ілля Забарний отримав позитивні відгуки за матч проти Тоттенхема, хоча це й не врятувало Борнмут від поразки. Зінченко відіграв 35 хвилин у нічийному дербі з Фулхемом – до захисника Арсенала є претензії.
У Михайла Мудрика ситуація особлива. Вінгер Челсі взагалі пропустив матч проти Лутона через травму, але вкотре розгнівав фанів. Детально про ці події у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".
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