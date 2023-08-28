Черговий тур АПЛ подарував виступи 2 українських легіонерів, але на цьому цікаве не закінчується.

Ілля Забарний отримав позитивні відгуки за матч проти Тоттенхема, хоча це й не врятувало Борнмут від поразки. Зінченко відіграв 35 хвилин у нічийному дербі з Фулхемом – до захисника Арсенала є претензії.

У Михайла Мудрика ситуація особлива. Вінгер Челсі взагалі пропустив матч проти Лутона через травму, але вкотре розгнівав фанів. Детально про ці події у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

Довбик отримав першу порцію критики від іспанських ЗМІ, або Як Циганкова рятували від здичавілого серба