Напередодні Челсі у матчі 23-го туру АПЛ розійшовся миром з Вест Хемом (1:1). Окрім втрачених очок, вболівальники "синіх" залишились незадоволені діями захисника команди Марка Кукурельї – іспанець постійно грав назад або поперек поля, замість того, аби навантажувати напад і, зокрема, Михайла Мудрика.

Мудрик повернувся у Шахтар – вінгер Челсі знайшов заміну Кукурельї у рідній команді

Фанати одразу ж "вибухнули" мемами, які розлетілись соцмережами. На одному з них Кукурелья віддає передачі всім кому завгодно, але не Мудрику. Кумедно, що на цей пост відреагував сам Михайло, оцінивши його "лайком". Згодом українець прибрав свій "лайк", але, як відомо, "скріни не горять". Європейські видання (AS, The San та ін.) встигли зафіксувати "вподобайку" ще до того, як її було видалено.

На захист Кукурельї навіть довелось ставати головному тренеру команди Грему Поттеру: "Марк не був найгіршим гравцем, але у кожного іноді бувають погані моменти. Ми повинні об'єднатися і допомогти йому".

Іспанське видання AS розкритикувало вчинок українця, зазначивши, що така поведінка не сприяє хорошому мікроклімату в роздягальні і може призвести до ще гірших проблем у грі іспанського захисника.

Челсі перед ЛЧ знову не виграв – Мудрик взяв участь у голах обох команд, розкішний асист українця скасували