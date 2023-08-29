"Красные дьяволы" пытаются уговорить Челси отпустить в аренду Марка Кукурелью, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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МЮ предложил за ссуду испанца 2 миллиона фунтов, однако лондонцы ждут большую сумму. Стороны продолжат переговоры и надеются добиться компромисса к закрытию трансферного окна (1 сентября). Сам Кукурелья уже согласился переехать на Олд Траффорд. Шоу и Маласия надолго вылетели из-за травм, поэтому Юнайтед срочно понадобился новый левый защитник.

Напомним, год назад Челси отдал Брайтону за Кукурелью 65 млн евро. Испанец тотально провалился на Стемфорд Бридж, в частности, не мог наладить контакт с Михаилом Мудриком. Маурисио Почеттино явно не рассчитывает на фуллбека – 0 минут на поле в нынешнем сезоне.

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