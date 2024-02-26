"Футбол 24" оглянув виступи українців у найпопулярнішій лізі світу – АПЛ. Щоправда, Михайло Мудрик з Челсі виступав в іншому турнірі – лондонці зійшлись у фіналі Кубка ліги з Ліверпулем.

Челсі програв "дитячому" складу Ліверпуля в фіналі Кубка ліги (0:1), через що лондонці зазнали шквал критики. Михайло Мудрик вийшов на поле лише на 90-й хвилині, але провів на полі майже півгодини, за які лише 9 разів доторкнувся до м'яча. Українця ще й звинуватили в пропущеному голі за те, що не зміг виграти верхову дуель у Вірджила ван Дейка.

Забарний же в матчі АПЛ проти Манчестер Сіті зупинив Ерлінга Холанда, але помилився в моменті з голом Філа Фодена. Миколенко з Евертоном не змогли втримати перемогу над Брайтоном, пропустивши на останніх хвилинах. Більше про все це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

Ліверпуль з дітьми вирвав перемогу над Челсі та завоював Кубок ліги – Мудрик отримав шанс, але віддав трофей ван Дейку