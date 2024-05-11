Манчестер Сіті знову здобув перемогу. Команда виграла кожну з останніх семи ігор Премєр-ліги з різницею принаймні в два голи. Це найдовша серія перемог команди в АПЛ, коли кожен матч закінчувався з різницею більшою, ніж один гол. Попередній рекорд було встановлено у 2015 році, коли Манчестер Сіті здобув сім перемог поспіль з травня по серпень.

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Також відзначився півзахисник Манчестер Сіті Родрі. Він провів 48 матчів поспіль у Прем'єр-лізі, не програвши за Манчестер Сіті. В історії змагань лише Сол Кемпбелл з листопада 2002 року по жовтень 2004 року мав довшу безпрограшну серію (56 ігор).

Манчестер Сіті наразі перебуває на першому місці в турнірній таблиці АПЛ з 85 очками і наближається до чемпіонського титулу. Фулхем, зі свого боку, перебуває на 14-му місці з 44 очками.

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