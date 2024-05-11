У рамках суботньої програми 37-го туру АПЛ 2023/24 провели кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2023/24, 37-й тур

Борнмут – Брентфорд – 1:2

Голи: Соланке, 90 – Мбемо, 87, Вісса, 90+5

Вест Хем – Лутон – 3:1

Голи: Ворд-Праус, 54, Соучек, 66, Ірті, 77 – Локонга, 6

Вулверхемптон – Крістал Пелас – 1:3

Голи: Кунья, 68 – Олісе, 26, Матета, 28, Езе, 73

Евертон – Шеффілд Юнайтед – 1:0

Голи: Дукуре, 31

Ньюкасл – Брайтон – 1:1

Голи: Лонгстафф, 45+5 – Велтман, 18

Тоттенхем – Бернлі – 2:1

Голи: Порро, 32, Ван де Вен, 82 – Бруун-Ларсен, 25

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Лутон де-факто вилетів з АПЛ. Підобпічні Роба Едвардса на виїзді програли Вест Хему (1:3), пропустивши тричі по перерві. Внаслідок цієї невдачі симпатичний новачок тримається у трьох очках від рятівної 17-ї позиції, де засів Ноттінгем. У "лісників" така різниця голів, яку за один тур не відіграти – "мінус 18" проти "мінус 31" у "капелюшників".

У центральному матчі туру Арсенал зіграє на Олд Траффорд з МЮ. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: перемога "канонірів". Коефіцієнт на успіх Арсенала – 1,39. Потенційна звитяга МЮ – 7,29, а нічия – 5,29. Фахівці очікують дуже результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,34, тоді як на тотал менше можна поставити за 3,31.

Якщо Лутон вилетів де-факто, то Бернлі відправляється в Чемпіоншип і де-юре. Підопічні Венсана Компані зазнали поразки від Тоттенхема (1:2) – до рятівної сімнадцятої сходинки залишилось аж п'ять балів. "Шпори" ж перервали 4-матчеву серію поразок, наблизившись до зони ЛЧ (її замикає Астон Вілла) на відстань чотирьох пунктів. У обох претендетів на четверту сходинку залишається по два матчі в чемпіонаті.

Борнмут зазнав драматичної поразки від Брентфорда (1:2). Господарі забили перший ще на 27-й хвилині зусиллями Соланке, але його не зарахували через офсайд. Після цього рахунок не змінювався до 87-ї хвилини, поки гості не спіймали суперника на контратаці – Мбемо переграв голкіпера з передачі Вісси. Провини Забарного в першому пропущеному не було.

"Вишеньки" відігрались на 90-й після навісу на Соланке, однак всього за п'ять хвилин Вісса відновив перевагу "бджіл" (тепер асистував Мбемо). Для українських вболівальників другий гол Брентфорда сприймається неоднозначно – з одного боку, відповідальність за нього має розподілити Забарний, який не зміг накрити Віссу на початку контрвипаду й дав забагато свободи Йоану в завершальній фазі у штрафному.

З іншого боку, вирішальна контратака розпочалася з прекрасного переведення Ярмолюка. Єгор вийшов на 87-й хвилині й став тріумфаторів у "дербі українців". Турнірного значення поєдинок не мав.

Евертон у паралельній зустрічі втримав перемогу над Шеффілдом (1:0), відірвавшись від трійки аутсайдерів на 14 залікових балів. Схоже, Миколенко не вилетить з АПЛ навіть при черговому знятті очок з "ірисок". Прикро, що через травму гомілкостопу Віталій не потрапив до заявки.

Роберто Де Дзербі, своєю чергою, спинив Ньюкасл на Сейнт-Джеймс Парк (1:1). Нічия з Брайтоном може болісно вдарити по "сорокам". Підопічні Едді Хау поки що залишаються на шостій позиції, однак відрив від МЮ та Челсі становить лишень три пункти – причому в обох конкурентів є гра в запасі. Тайн-уірці ризикують пролетіти повз єврокубки.

Вулверхемптон же зазнав поразки від Крістал Пелас (1:3). Команда Олівера Гласнера довела безпрограшну серію до п'яти турів, вигравши чотири матчі. Серед їхніх "жертв" на цьому відрізку – Ліверпуль, МЮ, Ньюкасл і Вест Хем. Круто!

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