Челсі приймає Лідс в 1/8 фіналу Кубка Англії. Лінк на онлайн-трансляцію матчу за участю Михайла Мудрика – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Челсі – Лідс стартує о 21:30 за київським часом. Пряма трансляція на платформі Setanta Sports, а також на каналі Setanta Sports Ukraine.

Мудрик вперше за місяць виходить у старті Челсі. У трьох лютневих матчах Михайло взагалі не з'являвся на полі, а у фіналі Кубка ліги проти Ліверпуля українець отримав ігровий час в овертаймах. Востаннє Мудрик виходив з перших хвилин ще 23 січня.

Стартовий склад Челсі : Санчес – Гюсто, Дісасі, Чалоба, Гілкріст – Кайседо, Енцо – Стерлінг, Мадуеке, Мудрик – Джексон.

Запасні: Петровіч, Колвіл, Мюррей-Кемпбел, Чілвел, Семюелс-Сміт, Харрісон, Тауряйнен, Галлахер, Палмер.

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