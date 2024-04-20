"Ви розчаровані через те, що його талант дозволяє так багато, але він продемонстрував так мало за час, проведений у Челсі. Вам хотілося б думати, що Мудрик трохи помучиться, опанує себе й буде рухатися далі, але цього не сталося.

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Причина, чому я кажу, що він все ще має шанс, полягає в тому, що в команди великі труднощі. На цю мить, і я не жартую, якщо він не відвоює собі місце в складі Челсі зараз, тоді не зробить цього ніколи", – цитує Джонсона Football London.

Нагадаємо, Ґлен далеко не вперше говорить про Мудрика. У вересні минулого року англієць висловлював сподівання, що Михайло невдовзі подолає труднощі й стан важливим гравцем для Челсі. У нинішньому сезоні наш земляк провів 34 матчі у всіх турнірах, в яких забив 6 голів та віддав 2 асисти.

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