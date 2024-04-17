"Мудрик – європейський топ-гравець, унікальний футболіст. Я вважаю, що тренери повинні навчитися використовувати Михайла, як і його одноклубники повинні знати як грати з ним. Коли я спостерігаю за Челсі, то бачу, що майже всі атаки йдуть з правого флангу, а не зліва.

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У нашому клубі ми усвідомили його сильні сторони і закликали наших гравців використовувати його по максимуму. Багато залежить від тренерів і того, як вони до нього ставляться і навчають. Він ще молодий.

Їм потрібен особистий контакт з ним, щоб показати йому його слабкі сторони та підтримати його сильні сторони. Він буде виступати на найвищому рівні європейського футболу", – цитує Палкіна Standard.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Челсі 34 матчі у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 2 асисти.

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