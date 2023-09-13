"Я вважаю, що йому потрібно бути набагато агресивнішим, якщо він хоче почати покращувати свій рівень виступів. Я не маю на увазі фізичну агресію. Хочу, щоб він продовжував відштовхувати захисників, користуючись своєю швидкістю та прямолінійністю.

Мудрик публічно виказав невдоволення своїм становищем у Челсі – новий вибрик українця може не сподобатися Почеттіно

Він здатен обіграти будь-якого захисника, але іноді мені здається, що Мудрик грає проти своїх якостей. Якщо ви настільки швидкі, вам завжди слід прагнути вийти з ким-небудь віч-на-віч або зробити щось продуктивне, щоб уболівальники могли вас підтримати. Коли це станеться, він, можливо, зможе здобути певну впевненість і, сподіваюся, зможе оформити ще кілька голів та результативних передач.

Я розумію, що час Мудрика спливає, бо всі говорять про нього щотижня. Мені його шкода, бо це непросто, коли ти йдеш у великий клуб, особливо з тими очікуваннями, які покладалися на Михайла. Зрештою, я вірю, що він має якості, щоб змінити ситуацію, але він повинен зробити це швидко", – цитує Джонсона GGrecon.

Нагадаємо, наразі Мудрик відіграв за Челсі 20 матчів (трохи більше 800 хвилин) і оформив всього 2 асисти. Взимку лондонці заплатили за зірку Шахтаря 70 млн євро+30 млн бонусами.

"Мудрику треба щось міняти в собі": Ребров не мав плану Б, Юве не цікавиться Судаковим, нова Італія "виконала Динамо"