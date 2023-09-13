"Час Мудрика спливає": легенда АПЛ розповів українцю, як рятувати кар'єру в Челсі
Колишній захисник Ліверпуля, Челсі та збірної Англії Ґлен Джонсон чекає від Михайла Мудрика якісного прориву.
"Я вважаю, що йому потрібно бути набагато агресивнішим, якщо він хоче почати покращувати свій рівень виступів. Я не маю на увазі фізичну агресію. Хочу, щоб він продовжував відштовхувати захисників, користуючись своєю швидкістю та прямолінійністю.
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Він здатен обіграти будь-якого захисника, але іноді мені здається, що Мудрик грає проти своїх якостей. Якщо ви настільки швидкі, вам завжди слід прагнути вийти з ким-небудь віч-на-віч або зробити щось продуктивне, щоб уболівальники могли вас підтримати. Коли це станеться, він, можливо, зможе здобути певну впевненість і, сподіваюся, зможе оформити ще кілька голів та результативних передач.
Я розумію, що час Мудрика спливає, бо всі говорять про нього щотижня. Мені його шкода, бо це непросто, коли ти йдеш у великий клуб, особливо з тими очікуваннями, які покладалися на Михайла. Зрештою, я вірю, що він має якості, щоб змінити ситуацію, але він повинен зробити це швидко", – цитує Джонсона GGrecon.
Нагадаємо, наразі Мудрик відіграв за Челсі 20 матчів (трохи більше 800 хвилин) і оформив всього 2 асисти. Взимку лондонці заплатили за зірку Шахтаря 70 млн євро+30 млн бонусами.
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