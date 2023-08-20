Вест Хем обіграв Челсі (3:1) у другому турі АПЛ. Звіт про матч і гру Михайла Мудрика читайте на "Футбол 24".

Ворд-Праус вже виграє матчі для ВХЮ

Вест Хем повернув в АПЛ найкращого виконавця стандартів, підписавши Ворда-Прауса з Саутгемптона. Джеймс відразу додав команді гостроти фірмовими подачами.

Перший навіс з кутового завершився без акцентованого удару, але вже другий став результативним. Ворд-Праус прицільно подав на голову Агерду, а той виграв повітря та вивів Вест Хем вперед.

На початку другого тайму новачок ще раз допоміг "молотобійцям" вийти вперед. Ворд-Праус скористався обрізкою суперника і миттєвим пасом з центра поля знайшов попереду Антоніо – той забив.

Конкуренти Мудрика у вогні

Челсі в першому турі приємно здивував. Команда показала солідний футбол і розписала нічию з Ліверпулем. Маурісіо Почеттіно, відповідно, вирішив не змінювати схему та склад (тільки травмований Джемс залишився поза заявкою) на дербі – знову 3-4-2-1 зі Стерлінгом і Чуквуемекою під Джексоном.

Мудрик втратив шанс стати героєм – Челсі та Ліверпуль розписали виснажливу нічию на старті АПЛ

Мудрик залишився в запасі. А його конкуренти розпочали так, що стало тривожно за перспективи українця. Чуквуемека зрівняв рахунок класним ударом у середині першого тайму після активних дій Чілвела.

Стерлінг взагалі був найкращим на полі. Рахім прискорювався і відігрував 4-5 суперників одним ривком. У нього 85% вдалих спроб дриблінгу. Стерлінг підхопив м'яч, залетів у штрафний майданчик і заробив пенальті (Енцо не реалізував 11-метровий). Через кілька хвилин обіграв кількох опонентів на правому фланзі та шикарно прострілив вздовж воріт (Джексон, Чуквуемека та Чілвел змарнували момент).

Українець не скористався шансом

Наприкінці першого тайму Мудрик несподівано отримав подарунок – травмувався Чуквуемека. Українець вийшов відразу по перерві на позицію лівої "десятки", а через 15 хвилин, коли Почеттіно випустив Кайседо та перебудував команду на 4 захисники, Михайло повноцінно перейшов на зручний лівий фланг.

Мудрик викладався, відпрацьовував без м'яча і навіть два рази зіграв у відборі, вчасно увімкнувшись. А от в плані креативу є дуже багато питань. Українцю катастрофічно бракує взаєморозуміння з партнерами. Майже всі спроби загострити завершувалися неточними пасами. Навіть коли Михайло класно відірвався на фланзі та прострілив вздовж воріт – Стерлінг не пішов на цей крос.

Двічі українець намагався пробити по воротах. Обидва рази вийшло дуже невдало: спершу послизнувся, потім пальнув по горобцях. В активності Мудрику не відмовиш – наприкінці матчу його переміщення допомогло вийти на удар Мадуеке (парирував голкіпер). Оцінки статистичних порталів: SofaScore – 7.2, WhoScored – 6.3.

Провальний дебют Кайседо

Однак Мудрик залишився в тіні дебюту Кайседо. Найдорожчий гравець в історії АПЛ провів жахливі пів години за Челсі. Склалося враження, що еквадорець взагалі не розуміє, що робити на полі. "Сині" залишилися в більшості після вилучення Агерда, але погана гра 115-мільйонного Мойзеса вирівняла склади. У компенсований час він до всього привіз пенальті на власні ворота – Пакета поставив крапку.