За підсумками минулого сезону "святі" вилетіли з АПЛ. Ворд-Праус не став вередувати, бо це не личить капітану. Він уже навіть встиг зіграти у першому турі Чемпіоншипа. Втім, камбек в еліту таки відбувся.

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Новим клубом Джеймса Ворд-Прауса став Вест Хем. Контракт розрахований на чотири сезони, повідомляє прес-служба "молотів". Саутгемптон отримав за свого гравця 35 мільйонів євро компенсації.

Таким чином Ворд-Праус вже у нинішньому сезоні може побити рекорд Девіда Бекхема за кількістю голів прямими ударами зі штрафних в рамках АПЛ. Наразі у легенди збірної Англії 18 таких м'ячів, а новачок Вест Хема відстає лише на один.

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