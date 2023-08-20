Вест Хэм обыграл Челси (3:1) во втором туре АПЛ. Отчет о матче и игре Михаила Мудрика читайте на "Футбол 24".

Уорд-Праус уже выигрывает матчи для ВХЮ

Вест Хэм вернул в АПЛ лучшего исполнителя стандартов, подписав Уорда-Прауса из Саутгемптона. Джеймс сразу прибавил команде остроты фирменными подачами.

Первый навес с углового завершился без акцентированного удара, но уже второй стал результативным. Уорд-Праус прицельно подал на голову Агерду, а тот выиграл воздух и вывел Вест Хэм вперед.

В начале второго тайма новичок еще раз помог "молотобойцам" выйти вперед. Уорд-Праус воспользовался обрезкой соперника и мгновенным пасом из центра поля нашел впереди Антонио – тот забил.

Конкуренты Мудрика в огне

Челси в первом туре приятно удивил. Команда показала солидный футбол и расписала ничью с Ливерпулем. Маурисио Почеттино, соответственно, решил не менять схему и состав (только травмированный Джемс остался вне заявки) на дерби – снова 3-4-2-1 со Стерлингом и Чуквуэмекой под Джексоном.

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Мудрик остался в запасе. А его конкуренты начали так, что стало тревожно из-за перспектив украинца. Чуквуэмека сравнял счет классным ударом в середине первого тайма после активных действий Чилуэла.

Стерлинг вообще был лучшим в поле. Рахим ускорялся и отыгрывал 4-5 соперников одним рывком. У него 85% удачных попыток дриблинга. Стерлинг подхватил мяч, залетел в штрафную и заработал пенальти (Энцо не реализовал 11-метровый). Через несколько минут обыграл нескольких оппонентов на правом фланге и шикарно прострелил вдоль ворот (Джексон, Чуквуэмека и Чилуэлл упустили момент).

Украинец не воспользовался шансом

В конце первого тайма Мудрик неожиданно получил подарок – травмировался Чуквуэмека. Украинец вышел сразу после перерыва на позицию левой "десятки", а через 15 минут, когда Почеттино выпустил Кайседо и перестроил команду на 4 защитника, Михаил полноценно перешел на удобный левый фланг.

Мудрик выкладывался, отрабатывал без мяча и даже два раза сыграл в отборе, вовремя включившись. А вот в плане креатива очень много вопросов. Украинцу катастрофически не хватает взаимопонимания с партнерами. Почти все попытки обострить завершались неточными пасами. Даже когда Михаил классно оторвался на фланге и прострелил вдоль ворот – Стерлинг не пошел на этот кросс.

Дважды украинец пытался пробить по воротам. Оба раза вышло очень неудачно: сначала поскользнулся, потом пальнул по воробьям. В активности Мудрику не откажешь – в конце матча его перемещение помогло выйти на удар Мадуэке (парировал голкипер). Оценки статистических порталов: SofaScore – 7.2, WhoScored – 6.3.

Провальный дебют Кайседо

Однако Мудрик остался в тени дебюта Кайседо. Самый дорогой игрок в истории АПЛ провел ужасные полчаса за Челси. Создалось впечатление, что эквадорец вообще не понимает, что делать на поле. "Синие" остались в большинстве после удаления Агерда, но плохая игра 115-миллионного Мойзеса выровняла составы. В компенсированное время он ко всему привез пенальти на свои ворота – Пакета поставил точку.