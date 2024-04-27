Львів'яни гарантували собі вихід до української Прем'єр-ліги, що порадувало як представників клубу, так і фанатів.

Карпати мінімально обіграли Полтаву (1:0), чим гарантували собі вихід в еліту українського футболу за 4 тури до кінця першості.

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Після історичного успіху гравці та тренерський штаб "левів" разом з представниками ультрас святкували здобуту путівку до УПЛ. Не обійшлось без співів та фанатських кричалок. Додамо, що Мирона Маркевича не видно на святкуванні – вочевидь, 73-річному фахівцю було незручно через свій поважний вік.

Зауважимо, що Карпати завдяки перемозі над Полтавою набрали 60 очок. Сьогодні ж Лівий берег програв свій матч Кудрівці-Ниві та втратив усі шанси наздогнати "левів".

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