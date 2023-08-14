Півзахисник Брайтона Мойзес Кайседо продовжить свою кар'єру в Челсі. Роберто Де Дзербі втратив одного з ключових гравців.

Довготривалі перемовини між "чайками" та "синіми" врешті-решт закінчилися переходом 21-річного еквадорця. Навіть втручання Ліверпуля, який намагався перебити пропозицію лондонців, не зашкодило Челсі дотиснути Брайтон і вмовити їх відпустити одного з лідерів.

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Мойзес Кайседо, як повідомляє офіційний сайт Челсі, підписав угоду з лондонцями на вісім сезонів – до 2031 року. За свого гравця "чайки" отримають 115 мільйонів фунтів. Перехід еквадорця став найдорожчим трансфером в АПЛ. Минулий рекорд також належить Челсі, який заплатив Енцо Фернандеса Бенфіці 106,8 мільйона.

Нагадаємо, Кайседо перейшов в команду, яку тренує Роберто Де Дзербі в 2021 році. Молодому півзахиснику знадобився лише сезон, щоб вразити топ-клуби своєю грою. За Брайтон він відіграв за Брайтон в 43 матчах у всіх турнірах. В його активі один гол та одна результативна передача.

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