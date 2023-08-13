Лондонці та мерсисайдці поділили очки (1:1) в першому турі АПЛ. Звіт про матч Челсі – Ліверпуль читайте на "Футбол 24".

Ліверпуль і Челсі проводять активне літо на трансферному ринку. "Сині" вичистили склад від останніх переможців Ліги чемпіонів і набрали ще молодих талантів, а "червоні" повністю перебудували півзахист. Щоправда, обидва клуби не завершили комплектацію – обом потрібен опорник. Перед очним матчем у першому турі між ними розгорнулася запекла боротьба за Кайседо та Лавіа. Це додавало вогню.

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Мак Аллістер вже робить погоду в Ліверпулі

Юрген Клопп відразу випустив у старті новачків. Мак Аллістер закрив дірку в опорній, а Собослай вийшов на позиції Хендерсона. Обидва виховані в командах з інтенсивним футболом, тому швидко адаптувалися до вимог Ліверпуля. На початку зустрічі гості пресингом і контрпресингом створили такий тиск, що Челсі не міг перейти центр поля.

Мак Аллістер ще й нагадав, наскільки майстерно працює з м'ячем. Ліверпуль відкрив рахунок після зразкової атаки від власних воріт. Аліссон швидким пасом задав темп, Алексіс закинув точно в ноги Салаху, а той обіграв Колвіла та асистував Діасу. Колумбієць, обігравши Дісасі, через кілька хвилин спробував віддячити Мо в аналогічному стилі, однак партнер пробив погано.

Салах постійно опинявся на ударних позиціях. То в перекладину зарядив, то змусив воротаря діставати м'яч з кута. Єгиптянин навіть забив, але VAR скасував гол через офсайд, знецінивши шикарний пас у розріз від Трента.

Найкраща зв'язка Челсі – Джеймс і Стерлінг

Атаки Челсі будувалися за принципом: Енцо знаходив пасом Стерлінга чи Джеймса, вони обігрувалися та заводили м'яч у штрафний майданчик. Вся гострота у "синіх" йшла з правого флангу. Новоспечений капітан на пару з Рахімом створив два моменти-близнюки для Джексона. У першому форварду не вистачило швидкості, а в другому він пробив вище воріт.

Стерлінг і Джеймс все ж досягли свого. Чергова їхня комбінація призвела до кутового, який завершився голом Челсі. Другий темп атаки після стандарту, ще одна подача, Чілвел акуратно продовжив політ м'яча, а Дісасі виграв позицію та зрівняв рахунок. Челсі міг і виграти перший тайм, коли Енцо вивів на гол Чілвела. VAR знову втрутився через офсайд.

Чергова нічия Челсі та Ліверпуля

У другому таймі повторився сценарій з потужним стартом Ліверпуля. Мерсисайдці двічі ледь не забили після кутових і претендували на пенальті (м'яч влучив у руку Джексону, але арбітр не призначив 11-метровий). І знову з часом Челсі відвів гру до чужих воріт і кілька разів перспективно зайшов у штрафний майданчик.

Джексон вирвався майже сам на сам з Аліссоном, однак програв дуель. На іншому кінці поля голкіпер-новачок Санчес привіз небезпеку на власні ворота – Дарвін жахливо прийняв м'яч і все запоров. У компенсований час Нуньєс приклався здалеку, але м'яч оминув ціль.

Фінальний свисток зафіксував чергову нічию між Челсі та Ліверпулем. Шосту поспіль. 4 попередні зустрічі взагалі завершилися без голів, тому певний прогрес є.

Мудрик міг стати героєм

Найяскравішим моментом Мудрика в Англії залишається його дебют проти Ліверпуля. Він вийшов тоді на зміну та відвозив Мілнера. Однак продовження не було – Михайло не зумів закріпитися в основі Челсі. Після літньої чистки перспективи українця покращилися, а після травми Нкунку здавалося, що шанс на початку чемпіонату гарантований.

Мудрику не знайшлося місця в старті Челсі на перший тур АПЛ. Маурісіо Почеттіно обрав схему без вінгерів – три центральні захисники та фулбеки на флангах. Групу атаки сформували Стерлінг, Чуквуемека та Джексон. Профіль українця не підходив під жодну позицію, тому він 80 хвилин просидів у запасі.

Мудрик вийшов на кінцівку поєдинку замість Стерлінга і розташувався на правому фланзі. Намагався на легких ногах загострювати, цікаво обігрався з Джексоном. Потім Михайло перейшов на рідний лівий фланг і міг стати героєм зустрічі.

На 90+3 Челсі вилетів у швидку атаку, Джексон проскочив пів поля, зосередив увагу суперників на собі та покотив Мудрику. Українець задалеко відпустив м'яч і не переграв Аліссона.