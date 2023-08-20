Вест Хем розібрався з Челсі у 2-му турі АПЛ 2023/24. Дивіться відео голів і огляд зустрічі на "Футбол 24".

Михайло Мудрик залишився в запасі, а Челсі пропустив швидкий гол – Агерд замкнув подачу з кутового. Підопічні Почеттіно відповіли своїм взяттям воріт. Чуквуемека у середині першого тайму зрівняв рахунок. Ще до перерви "сині" могли вийти вперед, але Енцо Фернандес не реалізував пенальті,який заробив Стерлінг.

Мудрик отримав подарунок долі, але не вразив – Челсі програв Вест Хему, жах найдорожчого футболіста АПЛ

Одразу по перерві Мудрик з'явився на полі, проте забив Вест Хем – Антоніо вразив дальній кут, зробивши рахунок 2:1. А крапку в матчі вже у компенсований час поставив Пакета. Дебютант Мойзес Кайседо, який нещодавно став найдорожчим трансфером в історії англійського футболу, привіз пенальті, який реалізував бразилець. При цьому на той момент "молоти" грали в меншості – Агерд отримав червону ще на 68-й.

3:1 – Челсі після двох турів АПЛ набрав лише 1 очко. У наступному турі команда Почеттіно зіграє проти Лутона.