Матч між Іспанією та Німеччиною мав надважливе турнірне значення. Бундестім зберігав перевагу над Фурією Рохою в одне очко та лідирував у групі А4, тож для проходу у "фінал чотирьох" німцям було достатньо нічиї. Іспанці ж змушені були грати тільки на перемогу. Особливих несподіванок у стартовому складі обидва тренери не зробили – примітною була лишень відсутність Фабіана Руїса, якого залишили на банці.

Матч розпочався у високому темпі й без довгої розвідки. Вже на 5-й хвилині такий футбол міг завершитись пенальті у ворота гостей за фол проти Ольмо на лінії карного майданчика. Арбітр призначив стандарт, Рамос наважився на прямий удар з нього у воротарський кут, однак Нойєр врятував Німеччину. Німці відповіли напівмоментом на 9-й – Вернер уникнув офсайду, отримав закидання з глибини у штрафний і в дотик скинув м'яч під постріл Сане, але в останню мить м'яч вибили на кутовий. Ще за три хвилини господарі зазнали першої втрати – Каналес потягнув м'яз і змушений був покинути поле. Луїс Енріке кинув у бій Фабіана Руїса.

Не пройшло і п'яти хвилин після виходу Фабіана, як той оформив асист: Руїс виконав подачу з кутового на дальню стійку, а Мората перевисів Гнабрі та пробив головою – 1:0!

На 21-й хвилині стався і перший момент іспанців з гри – це Торрес отримав закидання на хід правим флангом та вистрілив з краю штрафного в дальній кут. Ноєйр парирував, а рефері помітив у Феррана досить сумнівний офсайд. Набагато менше сумнівів у помилці судді було на 23-й хвилині, коли Мората точним ударом у ближній кут замкнув простріл Торреса – гол скасували через офсайд.

Німців від такого розкладу явно колихнуло. У них майже нічого не виходило в атаці, а оборона тріщала по швах. На 30-й хвилині це завершилось виходом Торреса віч-на-віч, але Нойєр врятував гостей. На 32-й хвилині Ферран прибрав захисника в центрі карного майданчика й пробивав метрів з 11-ти, однак цього разу Бундестім виручив один із захисників. Втім, скільки ниточці не витися, а кінець один: на 33-й хвилині Ольмо головою замкнув подачу з лівого флангу, влучивши у поперечину воріт Нойєра, а Торрес зіграв на добиванні – 2:0! На 38-й же справа дійшла до приниження: Фабіан Руїс виконав подачу з кутового, а Родрі замкнув у дальній кут – 3:0!

Підопічні Йоахіма Льова до свистка на перерву не оговтались, а от господарі провела ще кілька гострих атак. Забити четвертий гол у першому таймі їм не вдалося, а на 42-й хвилині вони ще й без Рамоса залишились. Серхіо потягнув м'яз і покинув поле, а замість нього вийшов 19-річний Гарсія. Здавалося, це шанс для камбеку Бундестім.

По перерві Йоахім Льов зняв з гри Зюле, кинувши у бій Та, але нічого хорошого з цього не вийшло. Вже на 48-й хвилині іспанці могли забивати четвертий гол: Ольмо обікрав Коха, увірвався на правий край штрафного і потужно пробив низом – Нойєр парирував! Ще за дві хвилини господарі вилетіли в контратаку 3-в-2, яку неточним пасом запоров Мората.

Зрештою, неминуча подія сталася: Гайя після передачі від Руїса вилетів у контратаку 3-в-1, в завершенні якої зблизився з Нойєром і віддав поперечний пас – Торрес прийняв його, обробив і розстріляв ворота. 4:0. Міг одразу і п'ятий залетіти, однак м'яч після замикання подачі на дальню стійку у виконанні Родрі пролетів над ближньою дев'яткою.

В наступні десять хвилин іспанці провели низку атаку із шикарними комбінаціями. Одну з них на 63-й хвилині Торрес завершив потужним пострілом з лінії карного майдачника повз ліву штангу, а інша завершилась небезпечним прострілом Руїса. Зрештою, деморалізовані німці ковтнули і п'ятий гол: на 72-й хвилині Мората віддав передачу між двома захисниками Руїсу, а той разом з Торресом вилетів у атаку 2-в-1 – в завершенні епізоду Фабіан покотив поперек, а Ферран потужним ударом спрямував м'яч у дальній кут. 5:0!

Після цього Луїс Енріке провів потрійно заміну, випустивши Оярсабаля, Асенсіо та Морено, в той час як Йоахім Льов кинув у бій Вальдшмідта з Нойхаусом (а потім і Хенрікса). Німецька трійка новачків не проявила себе ніяк, але на 77-й хвилині гості могли розмочити ганьбу – це Гнабрі змітився в центр і метрів з 22-х зарядив у поперечину. Це був останній момент збірної Німеччини у зустрічі, а Іспанія, побавившись з м'ячем 15 хвилин, добила суперника. На 89-й хвилині Гайя отримав передачу на лівий край штрафного з межі поля викотив пас під удар Оярсабалю, а той замкнув з меж воротарського – 6:0. Це був останній гол у зустрічі.

Таким чином, збірна Іспанії набрала 11 очок, завершивши груповий турнір Ліги націй на першій позиції у групі А4. Німеччина, маючи в актив 9 залікових балів, залишилась другою.