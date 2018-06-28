Льов винен у провалі Німеччини, але справа не в Сане. Головні причини ганебного вильоту Бундестім з ЧС-2018

Збірна Німеччини вилетіла з ЧС-2018 після групового етапу. "Футбол 24" називає основні проблеми Бундестім, через які команда провела три погані матчі та не вийшла у плей-офф.

1. Переоцінка власних сил і неготовність до Мундіалю

Німеччина дуже легко пройшла кваліфікацію – максимум очок з різницею голів 43:4. Суперники у групі були банально слабкими: Азербайджан, Норвегія, Чехія та Північна Ірландія. Матчі з такими опонентами ніяк не могли дати об'єктивного розуміння, наскільки добре грає Манншафт, наскільки команда готова виконувати серйозні завдання.

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Ще більше туману в очі пустив Кубок Конфедерацій, який Льов виграв без головних зірок і з експериментами. Перемоги над нижчими за рівнем командами сприймалися за належне, а з топ-опонентами німці тривалий час не мірялися силами – єдиним серйозним екзаменом з кінця 2016-го по кінець 2017-го можна назвати спаринг з Англією.

Лише після відбору у товариських матчах Німеччина почала постійно зустрічатися зі збірними першого ешелону. Якраз з того моменту стало зрозуміло, що гра Манншафту далеко не ідеальна. В рамках підготовки до ЧС не було жодної перемоги в 5 контрольних матчах "з вивіскою" (Англія, Франція, Іспанія, Бразилія, Австрія) та важка гра проти Саудівської Аравії. Судити стан команди за результатами "товарняків" – дуже не правильно, але ж справа в поганій якості гри.

"Наша остання переконлива гра була в березні 2017 року", – сказав після вильоту з чемпіонату світу один з ключових виконавців Матс Хуммельс (мова про вищезгаданий спаринг з англійцями). Тобто всередині команди (відповідно й футбольного союзу) розуміли, що понад рік збірна не може вийти на свій рівень, але все одно ніхто не засумнівався у вдалому виступі на ЧС-2018. Самовпевненість від Льова і переоцінка резервів від DFB. Докази? У травні, за місяць до початку Мундіалю Йоахім продовжив контракт до 2022 року.

2. Суперники підготувалися до футболу Льова

Справедливо буде зауважити, що в групі на ЧС у Німеччини не було топ-суперників. Відповідно, до плей-офф проблеми Бундестім не мали б вийти назовні. Однак тут потрібно відзначити роботу тренерських штабів Мексики (головним чином), Швеції та Південної Кореї. Мексиканці ідеально зіграли тактично проти планів Льова, шведи та корейці також впоралися з тим, аби поставити фаворита в максимально складне становище.

Німці знову атакували вузько. На флангах півзахисту виходили футболісти (Мюллєр, Дракслер, Ройс, Горецка), які тяжіють до центру. Жодного з них не можна назвати вінгером, жоден з них не має серед своїх сильних сторін здатність збільшити ширину атаки, розтягнути ворожий захист.

Щільна та організована гра суперника перед власним штрафним майданчиком фактично ставила Манншафт у глухий кут – надмірна кількість передач поперек і назад без загострення, постійні дальні удари Крооса від безвиході. Навіть коли хтось з німців приймав непопулярне креативне рішення, опоненти були до цього більш готовими, ніж партнери.

Проблеми виникали й з обороною. Втрати м'яча на чужій половині поля не компенсовувалися миттєвим пресингом, а позиційні помилки центральних півзахисників призводили до провалів. Пара Хедіра-Кроос не здатна самотужки закривати атаки суперників, коли інші гравці ігнорують необхідність вступати у швидкий відбір. Такі ж епізоди виникали в контрольних матчах перед чемпіонатом світу, але відповідних поправок знову ж не було зроблено.

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Манншафт не міняється тривалий час, тому командам у групі F не склало труднощів підготуватися. Найкраще це вдалося Хуану Карлосу Осоріо – його Мексика провела ідеальну зустріч. Натомість сама Німеччина, як і попереджав Льов, більше орієнтувалася на себе – менше вивчала суперників.

3. Погана форма багатьох гравців

Тактика Льова не працювала ще й через жахливу гру окремих його підопічних. "Мертвий" Хедіра з Мексикою, за якого фактично грав Боатенг, вже сам Боатенг напомилявся проти Швеції, абсолютна інертність Пляттенгарда в першій грі, звичні фейли Рюдігера в другій. Де був на полі проти латиноамериканців Озіл?

Далі нічого не показав Ройс, Нойєр після пропущеного сезону припускався критичної кількості дрібних і не зовсім помилок. То й же Кроос, який тягнув команду в атаці, привозив голи у власні ворота.

Варто відзначити травми Хуммельса та Руді та дискваліфікацію Боатенга, які також не допомогли надійності оборони.

4. Кадрові помилки та впертість тренерського штабу

Після попереднього пункту виникає логічне питання – чому грали футболісти, які не в найкращих кондиціях? Після провального першого матчу на чемпіонаті на третю гру знову в склад повернулися Хедіра та Озіл. Не заслуговував після Мексики ще раз попасти в старт Мюллєр. Майже весь час на полі перебував Вернер, хоча його гра в ролі "фальшивої дев'ятки" була препоганою – лише зміщення на лівий фланг приносили від нього користь.

Втім, не можна сказати, що Льов мав чітко визначений основний склад, на який зробив ставку. На цьому турнірs Йоахім використав 20 футболістів із заявки, однак лише одиниці виділялися позитивом.

Чому так мало ігрового часу отримував Брандт? З його виходом Бундестім дійсно пожвавлювалася. Юліан виборов місце в заявці на ЧС у Лероя Сане – найефективнішого німецького футболіста в топ-чемпіонатах у минулому сезоні. Однак реалізуватися Йоахім Льов йому все одно не дав. Брандт виходив на заміну на 86-й, 87-й і 78-й хвилинах при тому, що в кожному матчі ще зі старту другого тайму ставало зрозуміло, що Німеччина буквально стоїть. Чому щоразу після появи Маріо Гомеса проходило ще купа дорогоцінного часу з Вернером зліва, перш ніж Юліан освіжував ситуацію?

Я свідомо досі не згадував про Лероя Сане, адже не вважаю його непотрапляння в заявку помилкою. І навіть зараз думку свою не змінюю. Він дійсно виглядав чужим тілом у схемі Льова. Інша справа, що дієздатність цих схем виявилася дуже низькою, а змінюватися головний тренер Бундестім до останнього не збирався. Перш ніж говорити, що невиклик Сане коштував Німеччині ЧС, подивіться скільки зіграв Брандт – Сане більше ігрового часу не отримав би ніколи. До того ж, сам Юліан відіграв на високому рівні.

Головна проблема в іншому – впертості та самовпевненості Льова. Саме він програв цей чемпіонат, але не відсіюванням Сане, а небажанням реалізовувати нові кардинально інші ідеї. він не змирився, що старі в цих умовах не працюють.

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Що далі?

"Зараз занадто рано говорити про мій відхід з поста головного тренера. Я дуже розчарований. Навіть не міг собі уявити, що ми програємо Південній Кореї", – так Йоахім Льов відповів на логічне запитання після вильоту з турніру.

Німецький футбольний союз не звільнить Льова. Спортивний менеджер збірної Олівер Біргофф вже висловив сподівання, що Йоггі продовжить свою роботу з Бундестім. Тому тут знову вся відповідальність на Льові.

Якщо він готовий кардинально змінюватися та знає, як реанімувати команду (що абсолютно не виключено), – місце за ним. Якщо ж це просто сліпа віра в те, що на цьому чемпіонаті "не пощастило", то для всіх прихильників Манншафту було б краще, якби Льов продемонстрував сталеві яйця та подав у відставку навіть за повної підтримки союзу.

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Роман Саврій, "Футбол 24"