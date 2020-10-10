Завдання збірної України на матч очевидні. Андрій Шевченко напередодні ще раз акцентував на кадрових проблемах і попросив не чекати див, підготувавши тим самим усіх до найгіршого підсумку. Водночас тренер з притиском поговорив зі своїми футболістами та наголосив, що французькі 7:1 – це занадто. Якщо спростити – програти не страшно, головне знову не зганьбитися.

Україна – Німеччина: анонс матчу Ліги націй УЄФА

А які завдання у збірної Німеччини?

В останні роки Бундестім лихоманить. Йоахім Льов провалився на ЧС-2018, намагаючись виїхати на старих ідеях і гравцях. Можна було очікувати, що тренер після 12 років роботи звільнить свою посаду, але він прийняв виклик і розпочав перебудову. Успіхи посередні.

З одного боку, в збірній з'являється більше нових облич, а молоді хлопці (Кімміх, Гнабрі, Вернер) закріплюються в статусі лідерів. З іншого – скандальне рішення з відмовою від Мюллєра та Хуммельса та Боатенга, а також невиразний нестабільний футбол.

Після ЧС-2018 збірна Німеччини виграла лише один матч з восьми проти топ-суперників. Звичайно, нічого критичного: вигравати всі напівтовариські матчі необов'язково – важливіше завершити зміну поколінь. Однак це просто не солідно для Бундесманншафт.

У Німеччині й так не особливо фанатіють від національної збірної. Стадіони на матчі заповнюються далеко не зажди, а ініціативи Німецького футбольного союзу (штучно організовані групи вболівальників, дивні заготовлені банери) сприймаються з насмішкою.

Коли у команди ігрові проблеми, сподіватися на високий рівень інтересу марно. Sport Bild днями опублікував сумну статистику – жоден з останніх 10 матчів Бундестім не зібрав біля телеекранів 10 мільйонів німців. Хоча в суперниках були Нідерланди, Іспанія та Аргентина. Попередній поєдинок проти Туреччини переглянули лише 6,5 млн німців. Частка тб-ринку склала 21,7% – найгірший показник в епоху Йоахіма Льова.

"Німеччина вже вп'яте поспіль втрачає перевагу в рахунку – з Туреччиною це трапилося тричі. Тактичні помилки Йогі Льова знову коштували йому перемоги. Я сильно здивований, коли бачу в основі таких гравців, як Ніко Шульц – вони сидять у запасі своєї команди, але грають за збірну. Саме тому в Німеччині ніхто не вмикає телевізор на матчі Бундестім. Я вже не позначаю червоним у календарі, коли грає національна команда", – жорстко пройшовся Лотар Маттеус.

Німеччина влаштувала пекельну перестрілку з Туреччиною перед виїздом в Україну – топовий Хаверц і дірява оборона

При всій неоднозначності персони Маттеуса та поганих стосунках з Німецьким футбольним союзом, він висловив думку багатьох. Льова серйозно критикують у пресі та в мережі після кожного невиразного матчу. Він не зважає на претензії та гне свою лінію, а негатив накопичується.

Збірна Німеччини ще не перемагала ні в Лізі націй, ні в цьому році. Йоахім Льов розпочав передматчеву прес-конференцію з чіткого посилу: головне завданням – обіграти Україну. Мотивація у команди максимальна, назріла необхідність позитивного результату.

У Київ Бундестім приїхала вже без Ніко Шульца та низки другорядних персонажів. Натомість у збірну повернулися лідери Баварії та РБ Лейпциг, яких у Німеччині берегли після затяжної Ліги чемпіонів. У товариському матчі з турками грав відверто другий склад. На Україну вийдуть всі найсильніші: Вернер, Гнабрі, Кімміх, Кроос, Нойєр, Зюле.

Можна сподіватися на низьку мотивацію зірок на НСК Олімпійський в умовах насиченого графіка клубних матчів, але це навряд чи той випадок. Кімміх – взагалі містер мотивація, інші гравці Баварії вже отримали потужного ляпаса від Хоффенхайма, Вернер і Хаверц шукатимуть позитивні емоції після ненайкращого старту в Англії.

Чи зупиниться Німеччина на умовних 2:0? В останніх матчах подібна тенденція простежувалася – повівши в рахунку, Бундестім збавляла оберти та віддавала ініціативу. А ще Льов зазначив, що в пріоритеті – здоров'я та форма гравців. Багато що залежатиме від збірної України. Гості не горять бажанням вв'язуватися в інтенсивну боротьбу протягом всього поєдинку.

У нас є позитивний досвід домашніх матчів зі збірною Німеччини. Бундестім ніколи не вивозила з України перемогу – три матчі, три нічиї. Остання зустріч у Києві відбулася у 2011 році на оновленому НСК Олімпійський. Феєричні 3:3.