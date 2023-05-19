"Вітаю Ворсклу з перемогою. Степанюк забив шикарний гол. Які тут можуть бути питання? Помітно, що нам не вистачає в лінії атаки останньої передачі. Тому так і склалося. На жаль, я не розумію деякі моменти в грі: коли людина судить – а потім починає щось видумувати, вигадувати… Не знаю, які слова тут можна підібрати.

Грандіозний ювілей у відеоогляді матчу Ворскла – Кривбас –1:0

Будь-яке торкання до гравців Ворскли – одразу крик, падіння, свисток. Крик, падіння, свисток – і так по колу. З боку нашої команди я цього не побачив. Може, я сліпий? Ми не повинні були сьогодні програвати. Але це футбол. Це – спорт. Це – життя. Вітаю полтавців і зичу найкращого клубу Ворскла. Продовжуйте рухатися далі.

Так, у нас є певні кадрові труднощі, тому доводиться проводити ротацію. Подивіться на друге коло: тільки перші тури ми зіграли більш-менш у тому складі, який готували взимку на зборах. А потім – травми, травми, травми. От якби була глибшою конкуренція… Але поки цього немає. Коли з’явиться – думаю, і результати будуть зовсім іншими", – цитує Вернидуба прес-служба Кривбаса.

Ворскла втримала мінімальну перемогу над Кривбасом, закрутивши інтригу в боротьбі за Лігу конференцій