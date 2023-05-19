Ворскла мінімально обіграла Кривбас в рамках 27-го туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Підопічні Віктора Скрипника помстилися за поразку з таким же рахунком у першому колі. Єдиний гол у свій актив записав Руслан Степанюк, замкнувши подачу Бацули. Цей м'яч став 500-м, який футболісти Ворскли забили в рамках УПЛ.

Ворскла втримала мінімальну перемогу над Кривбасом, закрутивши інтригу в боротьбі за Лігу конференцій

Окрім того, завдяки цій перемозі полтавці випередили Кривбас у турнірній таблиці й тепер посідають шосте місце, маючи у своєму активі 36 очок. У підопічних Юрія Вернидуба на один заліковий бал менше.