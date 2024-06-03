Лунін "звабив" іспанську політикиню, Рюдігер тикав "факи", Анчелотті підставив дитину – парад Реала після ЛЧ
Реал помпезно відсвяткував перемогу над дортмундською Борусією у фіналі Ліги чемпіонів.
Голова уряду автономної спільноти Мадрид Ісабель Діас Аюсо не могла відірвати погляд від Андрія Луніна. У соцмережах політикині жартома нагадали, що наш кіпер – одружений.
Для багатьох було сюрпризом, що батько Карвахаля виявився один з представників кінної поліції, яка забезпечувала правопорядок під час чемпіонського параду.
Анчелотті "підставив" сором'язливого Гюлера, який ледь вичавив з себе кілька слів іспанською.
Сам Карлетто знову випалив елітну сигару – традиційний ритуал після здобуття трофею. "Цей стадіон має енергію, що дозволяє нам робити неймовірні речі", – промовив італійський фахівець до 70-тисячного натовпу на Бернабеу.
Кепа, який програв конкуренцію Луніну, проводив останній вечір на Бернабеу поруч з чарівною дружиною.
"Вони – Реал, усі інші – ніхто": Луніна вітають завдяки Куртуа, паста з лососем для Анчелотті, Фоззі шкодує Борусію