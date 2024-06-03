Реал помпезно відсвяткував перемогу над дортмундською Борусією у фіналі Ліги чемпіонів.

Голова уряду автономної спільноти Мадрид Ісабель Діас Аюсо не могла відірвати погляд від Андрія Луніна. У соцмережах політикині жартома нагадали, що наш кіпер – одружений.

Для багатьох було сюрпризом, що батько Карвахаля виявився один з представників кінної поліції, яка забезпечувала правопорядок під час чемпіонського параду.

¡MOMENTAZO HISTÓRICO!



Carvajal le da el trofeo a su padre, que es policía y ha escoltado el autobús de los campeones.pic.twitter.com/Pv0vNnztB8 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 2, 2024

El padre de Dani Carvajal está escoltando al equipo de su hijo.



Otra historia de película. @TheAthleticFC pic.twitter.com/KwLRflXzJa — Guillermo Rai (@GuillermoRai_) June 2, 2024

Анчелотті "підставив" сором'язливого Гюлера, який ледь вичавив з себе кілька слів іспанською.

Сам Карлетто знову випалив елітну сигару – традиційний ритуал після здобуття трофею. "Цей стадіон має енергію, що дозволяє нам робити неймовірні речі", – промовив італійський фахівець до 70-тисячного натовпу на Бернабеу.

Кепа, який програв конкуренцію Луніну, проводив останній вечір на Бернабеу поруч з чарівною дружиною.

Mi meta en la vida es tener algo así. ️‍? pic.twitter.com/Kz5O4V20Q2 — REAL MADRID FANS ? (@AdriRM33) June 2, 2024

"Вони – Реал, усі інші – ніхто": Луніна вітають завдяки Куртуа, паста з лососем для Анчелотті, Фоззі шкодує Борусію