Колишній нападник "гірників" Богдан В'юнник, який в односторонньому порядку розірвав контракт з донеччанами, прокоментував судову справу з колишньою командою.

– Срна розповідав, що Шахтар з вами судиться. На якому етапі справа?

– Все в процесі, подробиць я не знаю. Цією справою займаються юристи.

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– Чому ви не грали за Лехію у минулому сезоні?

– Я не міг грати, тому що Шахтар подав до суду і ФІФА розглядала цю справу. Я підписав контракт із Лехією не у трансферне вікно, тому не міг брати участі в офіційних матчах. Сподіваюсь, що у новому сезоні все владнається і я буду грати. У цьому чи наступному місяці суд повинен винести рішення – і все стане зрозуміло.

– Що у вас сталося із Шахтарем?

– Я розірвав контракт із Шахтарем за своїм рішенням і перейшов до Лехії. Причина? Поки що я не можу розповісти, можливо, поясню все трохи пізніше. Я не хочу зараз багато казати, тому що більшість людей не розуміють причину і т. д. Я все розповім, коли вже зможу грати, – заявив В'юнник у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, Богдан – вихованець Шахтаря, за який і розпочав професіональну кар'єру у 2018 році. Виступав в оренді за Маріуполь (2021), Цюріх (2022/23) та Грацер (2023). Взимку 2024-го відмовився їхати з "гірниками" на збори і в односторонньому порядку розірвав контракт, а вже 6 березня Лехія оголосила про підписання угоди з 22-річним українцем на правах вільного агента.

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