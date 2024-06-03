"Прийшов час сказати офіційно! Дякую його величності Футболу за професіональну карʼєру гравця! Памʼятаю свій дебютний матч проти Динамо Київ і банер від ультрас Карпат "Юро, дядько гордий за тебе". Так само й зараз, коли я закінчую карʼєру гравця, там на небесах гордиться мною мій тато. Дякую тобі, батьку, за все! Я знаю, що ти завжди поруч, і в нас ще попереду багато нових перемог, але вже в моєму іншому амплуа.

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Моя кохана Анно, дякую тобі за цей пройдений шлях пліч-о-пліч. Без тебе, я впевнений, не було б цієї гарної та насиченої подорожі. Ти завжди стимулювала та рухала мене вперед. Безмежно люблю вас мої дівчатка, Сабіно і Теє. Моя родина, мамулічка, сестрички, дякую, що завжди вболіваєте та підтримуєте мене. Спасибі всім тренерам, керівникам, персоналу, з якими працював протягом своєї карʼєри! Це була цікава історія!

Починається новий етап, я готовий до нього! Дякую за довіру Івану Надєїну! Далі більше з Вересом", – написав 35-річний Габовда у соцмережах.

Хавбек є вихованцем Карпат, але за 2 періоди награв лише 19 матчів, відзначився 3 голами. Крім "левів", на Батьківщині Юрій виступав за Кривбас, Таврію, Рух. Із закордонних клубів – угорські Халадаш, Балмазуйварош, Дебрецен, білоруські Граніт, Динамо Мінськ, Торпедо БелАЗ, чеські Дуклу і Сокіл Гостоунь. Дядько Янош Габовда також мав честь носити футболку Карпат, але, на жаль, помер ще в 1986 році (батько у 2019-му). З жовтня минулого року Юрій оібймає посаду спортивного директора Вереса.

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