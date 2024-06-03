Габовда оголосив про завершення кар'єри гравця – вихованець Карпат вже набрав досвід функціонера
Юрій Габовда через рік роздумів остаточно повісив бутси на цвях, але про відпочинок годі думати.
"Прийшов час сказати офіційно! Дякую його величності Футболу за професіональну карʼєру гравця! Памʼятаю свій дебютний матч проти Динамо Київ і банер від ультрас Карпат "Юро, дядько гордий за тебе". Так само й зараз, коли я закінчую карʼєру гравця, там на небесах гордиться мною мій тато. Дякую тобі, батьку, за все! Я знаю, що ти завжди поруч, і в нас ще попереду багато нових перемог, але вже в моєму іншому амплуа.
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Моя кохана Анно, дякую тобі за цей пройдений шлях пліч-о-пліч. Без тебе, я впевнений, не було б цієї гарної та насиченої подорожі. Ти завжди стимулювала та рухала мене вперед. Безмежно люблю вас мої дівчатка, Сабіно і Теє. Моя родина, мамулічка, сестрички, дякую, що завжди вболіваєте та підтримуєте мене. Спасибі всім тренерам, керівникам, персоналу, з якими працював протягом своєї карʼєри! Це була цікава історія!
Починається новий етап, я готовий до нього! Дякую за довіру Івану Надєїну! Далі більше з Вересом", – написав 35-річний Габовда у соцмережах.
Хавбек є вихованцем Карпат, але за 2 періоди награв лише 19 матчів, відзначився 3 голами. Крім "левів", на Батьківщині Юрій виступав за Кривбас, Таврію, Рух. Із закордонних клубів – угорські Халадаш, Балмазуйварош, Дебрецен, білоруські Граніт, Динамо Мінськ, Торпедо БелАЗ, чеські Дуклу і Сокіл Гостоунь. Дядько Янош Габовда також мав честь носити футболку Карпат, але, на жаль, помер ще в 1986 році (батько у 2019-му). З жовтня минулого року Юрій оібймає посаду спортивного директора Вереса.
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