Гол Руслана Степанюка в матчі проти Кривбаса у 27-му турі УПЛ виявився переможним для Ворскли (1:0). Звіт читайте на "Футбол 24".

Поєдинок у Полтаві мав важливе турнірне значення для Кривбаса. Підопічні Юрія Вернидуба відставали від зони єврокубків на 7 залікових балів – топ-5 замикала Олександрія, у якої значно важчий календар. Криворіжці могли, як мінімум, закрутити інтригу в боротьбі за Лігу конференцій, а от для Ворскли з її 9-очковим відставанням все виглядало складніше.

Попри високу мотивацію, гості майже нічого не створили до перерви. Пригадуються тільки два удари Луньова метрів з 20-ти. Перший пролетів над ближньою дев'яткою, а інший пройшов повз праву стійку. Полтавці не могли похизуватись і такими моментами.

Перший тайм завершився без голів. Другий же здивував несподіваним ренесансом Ворскли. Вже на 50-й хвилині господарі могли відкривати рахунок внаслідок контратаки, яку розігнав Кане. Ібрагім віддав передачу на лівий край штрафного в ноги Сефері, а той хитнув захисника й бахнув над поперечкою.

На 57-й полтавці провели непогану атаку з прострілом Пердути під удар Павлюку, який в останню мить заблокував Рябов. Добивання від Кане виявилося невдалим. Зрештою, на 62-й хвилині активність "зелено-білих" вилилась у гол – Бацула виконав подачу з лівого флангу, Стецьков перехопити її не зміг, а Степанюк замкнув ефектним ударом головою. 1:0!

Це був останній небезпечний епізод біля воріт Кліщука. Кривбас після цього перехопив ініціативу, хоча й не можна було сказати про якийсь серйозний тиск на оборону Ворскли. Тим не менш, три моменти гості створили.

На 73-й хвилині шикарний постріл метрів з 30-ти вдався Семотюку. Ісенко парирував. На 80-й Соса відкрився на лінії штрафного, прийняв пас від Капіча й пробив під поперечку – Павло виручив і тут. Ще за три хвилини новачок криворіжців подав з лівого флангу, а м'яч зрізався у ворота – втім, він летів занадто повільно, тож Ісенко спіймав.

Ось і вся гострота. У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Ворскли, якій вдалося набрати 36 очок і обійти Кривбас на один заліковий бал. До Олександрії не вистачає шести, однак команда Руслана Ротаня свій матч проти Динамо зіграє завтра.