"Поздавляю Ворсклу с победой. Степанюк забил шикарный гол. Какие здесь могут быть вопросы? Заметно, что нам не хватает в линии атаки последней передачи. Поэтому так и сложилось. К сожалению, я не понимаю некоторые моменты в игре: когда человек судит – а потом начинает что-то выдумывать, придумывать… Не знаю, какие слова здесь можно подобрать.

Грандиозный юбилей в видеообзоре матча Ворскла – Кривбасс –1:0

Любое касание к игрокам Ворсклы – сразу крик, падение, свисток. Крик, падение, свисток – и так по кругу. Со стороны нашей команды я этого не увидел. Может быть, я слепой? Мы не должны были сегодня проигрывать. Но это футбол. Это – спорт. Это – жизнь. Поздравляю полтавчан и желаю наилучшего клубу Ворскла. Продолжайте двигаться дальше.

Да, у нас есть определенные кадровые трудности, поэтому приходится проводить ротацию. Посмотрите на второй круг: только первые туры мы сыграли более-менее в составе, который готовили зимой на сборах. А затем – травмы, травмы, травмы. Вот если бы была глубже конкуренция… Но пока этого нет. Когда появится – думаю, и результаты будут совсем другими", – цитирует Вернидуба пресс-служба Кривбасса.

Ворскла удержала минимальную победу над Кривбассом, закрутив интригу в борьбе за Лигу конференций