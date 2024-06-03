Лунін після трансферу Мбаппе: "Ласкаво просимо, зірко"
3 червня 23:09 - Читать на русском
Український голкіпер Андрій Лунін готовий до приїзду суперзірки в Мадрид.
Кіліан Мбаппе офіційно став гравцем Реала, а Андрій Лунін через кілька годин привітав майбутнього партнера: "Ласкаво просимо, зірко".
Реал офіційно оголосив про перехід Мбаппе – кінець багаторічної саги
Мбаппе перейшов з ПСЖ на правах вільного агента та підписав контракт на п'ять років. Француз спробує посилити команду, яка щойно виграла Прімеру та Лігу чемпіонів.
Андрій Лунін у цьому сезоні скористався травмами Куртуа та був основним голкіпером на дистанції. З попереднім зірковим новачком, Джудом Беллінгемом, українець встановив дружні стосунки.
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