Український голкіпер Андрій Лунін готовий до приїзду суперзірки в Мадрид.

Кіліан Мбаппе офіційно став гравцем Реала, а Андрій Лунін через кілька годин привітав майбутнього партнера: "Ласкаво просимо, зірко".

Реал офіційно оголосив про перехід Мбаппе – кінець багаторічної саги

Мбаппе перейшов з ПСЖ на правах вільного агента та підписав контракт на п'ять років. Француз спробує посилити команду, яка щойно виграла Прімеру та Лігу чемпіонів.

Андрій Лунін у цьому сезоні скористався травмами Куртуа та був основним голкіпером на дистанції. З попереднім зірковим новачком, Джудом Беллінгемом, українець встановив дружні стосунки.

Мбаппе, я пишу тобі листа...