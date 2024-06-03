Ліонель Мессі провів черговий результативний матч за Інтер Маямі, але в центрі уваги опинився його син. Поки команд не було на полі, Матео з сином Суареса вирішив пограти в американський футбол.

Син Мессі забив 5 голів у одному матчі – відео шедеврів у стилі батька

Хлопець імітував квотербека, закидаючи м'яч партнеру. А потім в падінні прийняв зворотний пас. Переїзд в США відчутно вплинув на інтереси сімейства Мессі. Син може "зрадити" батька та обрати інший вид футболу.

What if Mateo ends up playing another sport pic.twitter.com/0nUj72L1ms — Leo Messi Fan Club (@WeAreMessi) June 3, 2024

Мессі поїхав у Інтер Маямі завершувати кар'єру та планувати подальше життя в США. Ліонелю створили ідеальні умови, зібравши в команду його друзів: Суареса, Альбу та Бускетса.