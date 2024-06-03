Син Мессі натякає на велику "зраду" – відео несподіваних навичок
3 червня 22:33 - Читать на русском
Матео Мессі – другий син Ліонеля – показав задатки в іншому виді спорту.
Ліонель Мессі провів черговий результативний матч за Інтер Маямі, але в центрі уваги опинився його син. Поки команд не було на полі, Матео з сином Суареса вирішив пограти в американський футбол.
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Хлопець імітував квотербека, закидаючи м'яч партнеру. А потім в падінні прийняв зворотний пас. Переїзд в США відчутно вплинув на інтереси сімейства Мессі. Син може "зрадити" батька та обрати інший вид футболу.
Мессі поїхав у Інтер Маямі завершувати кар'єру та планувати подальше життя в США. Ліонелю створили ідеальні умови, зібравши в команду його друзів: Суареса, Альбу та Бускетса.
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