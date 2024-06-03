Реал вирішив не активувати опцію викупу 20-річного бразильця, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

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Шахтар взимку 2022-го заплатив Інтернасьйоналу 6 млн євро, але через повномасштабне вторгнення Росії Тобіас не встиг зіграти жодного офіційного поєдинку за "гірників". Реал двічі брав правого захисника у оренду і нібито планував викупити за 15 млн євро. Бразилець розвивався у молодіжній команді, а в січні цього року навіть дебютував за першу.

Втім, головний тренер Кастільї Рауль раптом почав маринувати Тобіаса в запасі. Про закріплення у дорослій команді Реала навіть не йдеться. Захисник на початок передсезонки має повернутись у розташування Шахтаря, який буде визначати його подальшу долю. За даними Transfermarkt, контракт Віні з "гірниками" розрахований ще на 2 роки, ціна складає 3 млн євро.

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