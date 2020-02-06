Моурінью: Тоттенхем заслужив на перемогу, хоча Саутгемптон виглядав краще

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью поділився враженнями від проходу своєї команди до наступного раунду Кубка Англії.

"Моя команда діяла на межі своїх можливостей. Для мене це був межа, з огляду на те, хтось з гравців був доступний на гру, а хтось ні. Для них це була межа, тому що два дні тому вони видали приголомшливий матч. Ми мучилися. Нам протистояла хороша команда, Саутгемптон був кращим на полі, але Тоттенхем заслужив на перемогу, тому що грали на межі.

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Я думаю, що непогано впорався, тому що мені довелося керувати командою, яка зіткнулася з такою кількістю труднощів. Футболісти залишили на полі свої серця, зіграли з душею, віддали всі сили. За два раунди вони провели чотири матчі і заслужили на свято.

Я повинен бути чесним, найкраща команда програла сьогодні, але моя грала всім серцем і на межі своїх можливостей. З огляду на їхню інтенсивність і свіжість, вони були набагато сильнішими за нас", – наводить слова Моурінью BBC.

Нагадаємо, Тоттенхем вирвав перемогу в Саутгемптона (3:2), забивши вирішальний гол на останніх хвилинах гри.

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