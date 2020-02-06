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Моуринью: Тоттенхэм заслужил победу, хотя Саутгемптон выглядел лучше

06:00 96 Читати українською
Моуринью: Тоттенхэм заслужил победу, хотя Саутгемптон выглядел лучше
Жозе Моуринью / Reuters

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью поделился впечатлениями от прохода своей команды в следующий раунд Кубка Англии.

 

"Моя команда действовала на пределе своих возможностей. Для меня это был предел, учитывая то, что кто-то из игроков был доступен на игру, а кто-то нет. Для них это был предел, потому что два дня назад они выдали потрясающий матч. Мы мучились. Нам противостояла хорошая команда, Саутгемптон был лучшим на поле, но Тоттенхэм заслужил победу, потому что играли на пределе.

Кубок Англии: Тоттенхэм вырвал волевую победу над Саутгемптоном

Я думаю, что неплохо справился, потому что мне пришлось руководить командой, которая столкнулась с таким количеством трудностей. Футболисты оставили на поле свои сердца, сыграли с душой, отдали все силы. За два раунда они провели четыре матча и заслужили праздник.

Я должен быть честным, лучшая команда проиграла сегодня, но моя играла всем сердцем и на пределе своих возможностей. Учитывая их интенсивность и свежесть, они были гораздо сильнее нас", – приводит слова Моуринью BBC.

Напомним, Тоттенхэм вырвал победу у Саутгемптона (3:2), забив решающий гол на последних минутах игры.

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