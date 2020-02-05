Кубок Англії: Тоттенхем вирвав вольову перемогу над Саутгемптоном

Тоттенхем в драматичному поєдинку 1/16 фіналу Кубка Англії обіграв Саутгемптон (3:2). Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Кубок Англії 2019/20, 1/16 фіналу

Тоттенхем – Саутгемптон – 3:2

Голи: Стівенс, 12, (аг), Моура, 78, Сон Хин Мін, 87, (пен.) – Лонг, 34, Інгз, 72

Тоттенхем відзначився першим на початку гри не без допомоги суперника, Стівенс зрізав м'яч у власні ворота. Саутгемптон відповів до перерви, Лонг був першим на добиванні після удару Хьойберга.

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В другій половині вже "святі" вийшли вперед в рахунку, Інгз розібрався із захисниками "шпор" та класно пробив у дальній кут воріт. Однак вже за 6 хвилин Моура вирівняв становище, а наприкінці гри Сон Хин Мін заробив пенальті та сам його реалізував.