"Як я оцінюю цю гру? Свіжа команда проти дуже втомленої, але вона почала дуже добре. Ми контролювали ситуацію, влучили в стійку. Рахунок 1:0 може дати нам необхідне паливо, коли є така втома. А потім ще один з цих сучасних пенальті. Я називаю їх сучасними покараннями, які ставлять нас в скрутне становище.

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Я дуже, дуже задоволений ставленням гравців. У мене на полі були хлопці, які відбігали 2 години кілька днів тому, і вони виклалися на всі сто. У мене були хлопці, які перебували на полі в складній ситуації, але вони були хоробрими. Помилки ж є завжди.

Сучасне покарання – це покарання, при якому навіть дотик шипами буде каратися фолом. Це залежить від суперника. Для декого свистять фол за дотик шипів, але для інших VAR не помічає дотику ноги, чи нігтя, чи носа. Не було жодного моменту на нашу користь", – наводить слова Моурінью ВВС.

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