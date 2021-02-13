"Как я оцениваю эту игру? Свежая команда против очень уставшей, но она начала очень хорошо. Мы контролировали ситуацию, попали в штангу. Счет 1:0 может дать нам необходимое топливо, когда есть такая усталость. А потом еще один из этих современных пенальти. Я называю их современными наказаниями, которые ставят нас в затруднительное положение.

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Я очень, очень доволен отношением игроков. У меня на поле были ребята, которые отбегали 2 часа несколько дней назад, и они выложились на все сто. У меня были ребята, которые находились на поле в сложной ситуации, но они были храбрыми. Ошибки же есть всегда.

Современное наказание – это наказание, при котором даже прикосновение шипами будет караться фолом. Это зависит от соперника. Для некоторых свистят фол за касание шипов, но для других VAR не замечает касаний ноги, или ногтя, или носа. Не было ни одного момента в нашу пользу", – приводит слова Моуринью ВВС.

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