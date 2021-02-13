Манчестер Сіті розгромив Тоттенхем в рамках 24 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Тоттенхем на "Футбол 24".

Хьойберг подарував "містянам" пенальті, збивши Гюндогана в абсолютно банальній ситуації. Едерсон дуже хотів пробити з "позначки", але цю місію довірили Родрі.

Манчестер Сіті розгромив Тоттенхем за годину – Гюндоган оформив дубль, Едерсон з асистом, Зінченко провів класний матч

По перерві Манчестер Сіті відвантажив Льорісу ще два м'ячі. Феноменальний Гюндоган оформив дубль, а Едерсон таки відзначився результативною дією. Голкіпер господарів довжелезною передачею на 70-метрів знайшов Ілкая, який пошив у дурні Давінсона Санчеса.