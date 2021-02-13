Чергові подвиги Гюндогана та 70-метровий асист Едерсона у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Тоттенхем – 3:0
21:49 - Читать на русском
Манчестер Сіті розгромив Тоттенхем в рамках 24 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Тоттенхем на "Футбол 24".
завершено
Хьойберг подарував "містянам" пенальті, збивши Гюндогана в абсолютно банальній ситуації. Едерсон дуже хотів пробити з "позначки", але цю місію довірили Родрі.
Манчестер Сіті розгромив Тоттенхем за годину – Гюндоган оформив дубль, Едерсон з асистом, Зінченко провів класний матч
По перерві Манчестер Сіті відвантажив Льорісу ще два м'ячі. Феноменальний Гюндоган оформив дубль, а Едерсон таки відзначився результативною дією. Голкіпер господарів довжелезною передачею на 70-метрів знайшов Ілкая, який пошив у дурні Давінсона Санчеса.
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