Манчестер Сіті після трьох поспіль поразок Ліверпуля відірвався від мерсисайдців на десять очок, а від найближчих переслідувачів (Лестера та МЮ) – на чотири та п'ять залікових балів відповідно (при матчі в запасі). Очевидно, що тепер підопічні Пепа Гвардіоли можуть програти чемпіонство лишень самим собі, але у поточному сезоні можливо всяке – святкувати команді зарано. Саме тому на матч проти Тоттенхема вийшов основний склад із Зінченком в основі, хоча Рубен Діаш залишився у запасі.

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Очевидно, що "шпори" на Етіхаді перебували у статусі андердога зустрічі, однак у першому колі саме лондонці святкували перемогу над Ман Сіті. Крім того, у склад повернувся Кейн, який тиждень тому обірвав рекордну серію поразок Жозе Моурінью. Словом, Тоттенхем не можна було недооцінювати.

Перший тайм зустрічі залишив дуже багато запитань щодо футболу "містян". Так, вони контролювали м'яч 64% ігрового часу, швидко повертали його після втрат і провели дев'ять ударів (проти двох у суперника), однак у площину пройшли всього два постріли – причому небезпечних моментів у виконанні господарів було ще менше. Тоттенхем здорово оборонявся і намагався підчатувати Сіті на контратаці, що ледь не вилилось у гол на 14-й хвилині: гості заробили штрафний в метрах 22-х від воріт, а Кейн завдав прямого удару в ближню дев'ятку – стійка врятувала Манчестер!

Сіті відповідав цікавими за задумом атаками, але їм бракувало якості в завершальній фазі. Так, в одному з епізодів Зінченко легко хитнув захисника на лінії штрафного, однак замість удару по воротах відкотив м'яч п'яткою назад – цього ніхто не очікував, а за хвилину після цього Жезус двічі пробивав у захисників.

Словом, "містяни" мали відчутні проблеми, але щось чемпіонське в команді Гвардіоли є – господарі заробили пенальті з нічого. Гюндоган на 21-й хвилині просто відкрився під передачу в штрафний, а Хьойберг по-дурному зніс турка. Родрі не без проблем реалізував пенальті. 1:0!

В другій половині першого тайму Манчестер Сіті довів володіння м'ячем аж до 77%, але зміст гри взагалі не змінився. Стандарти у "містян" взагалі не пішли (все повітря знімали захисники "шпор"), а більшість ударів не були небезпечними. Важко навіть згадати, коли господарі встигли довести статистику до дев'яти пострілів. Втім, на 42-й хвилині перевага в активності таки могла вилитись у другий гол: Стерлінг отримав передачу від Канселу на хід правим флангом, увірвався в штрафний та викотив пас під удар Гюндогану метрів з восьми – Санчес встиг кинутись під м'яч! Потім ще й Жезус стріляв з близької дистанції, але це було занадто високо.

Відпочивати команди пішли за мінімальної переваги підопічних Пепа Гвардіоли. У перерві Жозе Моурінью замінив Моуру, випустивши на другий тайм Сіссоко, однак задум португальця не встиг спрацювати – Манчестер Сіті забив вже через чотири хвилини після відновлення гри. Атака виявилась типовою для останніх матчів "містян": Стерлінг змістився на лівий край штрафного, обігрався з Фоденом і Гюндоганом і вирізав тонкий пас на лівий кут воротарського – туди саме увірвався Гюндоган, який у дотик пробив під ближню стійку. 2:0! Це був вже 10-й гол етнічного турка в останніх 12 турах АПЛ.

Тоттенхем після цього настільки сильно розгубився, що кілька хвилин просто катав м'яч між захисниками на власній половині. Манчестер Сіті також особливо не рухався. В такому руслі матч тривав до 60-х хвилин. Жозе Моурінью спробував щось змінити, на 64-й випустивши Аллі замість Ндомбеле, але у цьому матчі його заміни чомусь ставали тригерами до голів "містян" – вже на 66-й вони забили втретє. Причому забили по-знущальницьки: Едерсон вибив м'яч подалі в напрямку Гюндогана, а той прийняв передачу і якимось чином опинився перед одним лишень Санчесом – Ілкай легко розхитав суперника, після чого пробив у правий нижній кут. 3:0!

Питання щодо переможця матчу було знято з порядку денного. Щоправда, Тоттенхем зробив спробу розмочити рахунок: Жозе Моурінью випустив Бейла, а "шпори" навіть почали переважати Манчестер Сіті в активності – благо, господарі не бажали витрачати зайві сили на приниження лондонців. Пеп Гвардіола навіть підіграв опоненту знявши з поєдинку Гюндогана та Жезуса, однак лондонці замість створення купи моментів створили Зінченку хорошу статистику верхових єдиноборств, перехоплень та виносів.

Втім, рахунок таки міг змінитись. На 81-й хвилині Бейл згадав молодість, накрутивши трьох захисників та завдавши потужного удару, однак Едерсон врятував. Манчестер Сіті відповів на 89-й вриванням Стерлінга у центр штрафного з пострілом низом по центру – Льоріс парирував ногою. От і все, що було за останні півгодини. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу "містян".

Таким чином, Манчестер Сіті набрав 53 очки, відірвавшись від другого місця на сім залікових балів при матчі в запасі. Тоттенхем, маючи в активі 36 пунктів, залишився на восьмій сходинці – втім, Астон Вілла та переможець пари Арсенал - Лідс у поточному турі можуть потіснити "шпор" ще нижче.

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