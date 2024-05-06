Лопетегі вже підписав контракт із Вест Хемом, який почне діяти з 1 липня. Кілька місяців тому з тренером зв'язувалися Баварія і Манчестер Юнайтед, зазначаючи, що баск буде одним із трьох основних варіантів на випадок звільнення Томаса Тухеля і Еріка Тен Хага відповідно. Обидва гранди попросили у Хулена час, щоб ухвалити остаточне рішення. Лопетегі вирішив підписати контракт із Вест Хемом, оскільки ані німці, ані "червоні дияволи" досі не визначилися. Про це інформує Marca.

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Невдалий досвід, отриманий з Міланом, також був пов'язаний з цим рішенням. Ломбардський клуб зв'язався з Лопетегі в січні, переконав його цікавим проєктом і попросив не вести переговори з жодною іншою командою або хоча б тримати їх у курсі щодо розмов з іншими клубами. Коли між тренером і "россонері" вже були узгоджені всі умови, у соціальних мережах з'явилися теги #Nopetegui і #Nonseca ("НіЛопетегі" та "НіФонсеці", – прим.) – вони зібрали 10 тисяч "вподобайок". Зрештою, боси Мілана вирішили дослухатися до своїх уболівальників і відмовилися від Лопетегі.

Повідомляється, що за ці місяці Хулен відхилив пропозицію клубу з Саудівської Аравії з "чистою" зарплатою в 17 млн євро, а також пропозицію від Крістал Пелас. Згідно з джерелом, останню пропозицію баск отримав учора, 5 травня. Він подякував неназваному клубу за довіру, але відмовився, оскільки вже підписав контракт із Вест Хемом.

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