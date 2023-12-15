Жозе Моурінью вкотре не зміг приборкати свій довгий язик і вигадав Ромі проблеми на рівному місці.

Італійська федерація футболу офіційно оголосила рішення за мотивами розслідування поведінки керманича "вовків" перед матчем проти Сассуоло.

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Моурінью дозволив собі публічно ображати головного арбітра зустрічі Маттео Марченаро і зірку суперника Доменіко Берарді. Чергової дискваліфікації вдалося уникнути, але штраф платити доведеться – по 20 тисяч євро для Роми та самого сеу Жозе. Кошти скерують в Італійську асоціацію боротьби з лейкемією, лімфомою та мієломою (AIL).

Останнім часом Моурінью встигає не лише сваритися з арбітрами, а й добре тренувати. Рома не програє 5 турів Серії А поспіль та після жахливого старту вискочила в зону ЛЧ.

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