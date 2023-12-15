Жозе Моуринью в который раз не смог обуздать свой длинный язык и придумал Роме проблемы на ровном месте.

Итальянская федерация футбола официально объявила решение по мотивам расследования поведения рулевого "волков" перед матчем против Сассуоло.

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Моуринью позволил себе публично оскорблять главного арбитра встречи Маттео Марченаро и звезду соперника Доменико Берарди. Очередной дисквалификации удалось избежать, но штраф платить придется – по 20 тысяч евро для Ромы и самого сеу Жозе. Средства будут направлены в Итальянскую ассоциацию по борьбе с лейкемией, лимфомой и миеломой (AIL).

В последнее время Моуринью успевает не только ссориться с арбитрами, но и хорошо тренировать. Рома не проигрывает 5 туров Серии А подряд и после ужасного старта выскочила в зону ЛЧ.

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