Коли за справу береться Особливий: як Моурінью перетворив ветеранів та "збитих льотчиків" на переможців ЛЧ
Коли Жозе Моурінью став на тренерський місток міланського Інтера у 2008-му, розмови про можливу перемогу в ЛЧ виглядали смішними. Втім, португалець вже багато разів доводив, що закривати рот скептикам – одне з його улюблених хобі.
Перемога Інтера у Лізі чемпіонів 2009/2010 стала справжньою несподіванкою. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR пригадує тріумф міланського клубу, який стався завдяки досвіду складу, таланту тренера та фейлу київського Динамо.
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Коли досвід обігрує талант
У 2008-му Жозе очолив далеко не кризовий колектив – вже три роки поспіль Інтер ставав переможцем у Серії А. Втім, у єврокубках справи йшли далеко не так радісно, тож португалець мав виправити ситуацію.
У спадок йому дістався дуже досвідчений склад, акурат під футбол фахівця. Жуліо Сезар і Тольдо, Кордоба, Дзанетті, Матерацці, Станковіч, Мотта, Камб'яссо – ці футболісти вже давно пройшли свій пік, але Особливий знав, як витиснути з них максимум.
Зазнавши невдачі в ЛЧ у першому сезоні, Жозе докупив чимало гравців, але не змінив свою орієнтацію на досвід. Снейдер, який не реалізував себе у Реалі, отримав друге дихання, Ето'О, якого придбали на заміну Ібрі, отримав шанс довести, що на Барсі його кар'єра не закінчилася. У пару до нього Жозе придбав Дієго Міліто з Дженоа, який став вирішальним пазлом у картині команди. Прийшов Марко Арнаутовіч, набирав обертів Балотеллі. До команди також доєдналися Лусіо та Мотта.
Попри гегемонію у Серії А, в ЛЧ Інтер ніхто не сприймав як серйозного фаворита на перемогу. Обставини справді подекуди складалися проти міланців, але згодом доля винагородила команду сповна.
Вихід з групи завдяки фарту
Суперниками Інтера у групі А стали Барса, Рубін та київське Динамо. Вже у першому матчі з каталонцями хлопці Жозе показали свою впертість – на табло нульова нічия. Втім, виїзд до Рубіна вдалим не був – 1:1 та курйозна історія про те, як Балотеллі отримав червону на 46-й хвилині після того, як всю перерву Жозе розпинався перед ним, аби нападник взагалі не йшов на жоден контакт. Домашній матч з Динамо теж успіху не приніс – міланцям двічі по ходу гри доводилося відіграватися, 2:2 у підсумку. Три очки після першого кола у групі – не надто смілива заявка на перемогу у турнірі.
Переломним став матч на Лобановського. Шева ефектним ударом відкрив рахунок у матчі, перевага киян зберігалася аж до 86-ї хвилини. І тоді зіграв "козир" Моура – Дієго Міліто. Спочатку сам аргентинець зрівняв рахунок, а потім взяв участь у гольовій атаці, змусивши Богуша невпевнено відбити м'яч та викласти його прямо на ногу Снейдеру. Буквально за кілька хвилин Інтер не лише переламав гру, а й здобув потужний заряд впевненості.
На Камп Ноу Інтер встояти не зміг, але вдома з Рубіном проблем не мав. 9 очок, друге місце у групі – міланці йдуть у плей-офф!
Обіграти колишніх та покарати Барсу
В 1/8 фіналу Інтеру судилося зустрітися з Челсі. Для Жозе це була подвійна мотивація, тож він зумів передати роздягальні відповідний настрій. Вже на 3-й хвилині домашнього матчу Міліто дав гучного ляпаса супернику, який зумів швидко оговтатися завдяки голу Калу. Втім, план Інтера був кращим, і в другому таймі Камб'яссо встановив кінцевий рахунок. У Лондоні Челсі створив просто шалений тиск на ворота міланців, але надійний захист – один з головних козирів роботи Жозе. Одного удару Ето'О вистачило, аби вирішити долю цього протистояння. Особливий покинув Стемфорд Брідж переможцем та вирушив далі.
З ЦСКА Інтер впорався на досвіді. Двох мінімальних перемог зусиллями Міліто та Снейдера вистачило, аби гарантувати путівку у півфінал, де чекала Барса. Футбольний світ здебільшого був на боці каталонців, адже хлопці Гвардіоли демонстрували ну дуже яскравий футбол, а вискочку Моурінью вже давно варто поставити на місце.
Але в долі були інші плани. Інтер показав божевільний характер на Сан-Сіро, і після гола Педро відвантажив у ворота Барселони аж три м'ячі. Гвардіола та вболівальники були ошелешені – "блаугранас" рідко пропускали три голи, а тут отримали їх у півфіналі Ліги чемпіонів!
На Камп Ноу Інтеру довелося боротися не лише з тиском трибун – на 28-й хвилині Мотта отримав друге попередження і залишив поле. Опинитися вдесятьох проти Барси Гвардіоли та Мессі, коли залишається година ігрового часу – такому точно не позаздриш. Але Моур вмів працювати з тиском, тож на перерву команди пішли за нульової нічиї.
У роздягальні португалець не втомлювався нахвалювати свою команду та буквально кричав в обличчя гравців: якщо хтось і може встояти перед такими обставинами та вигризти путівку у фінал, то це саме вони. Натомість Гвардіола просто не знав, як зламати оборону Інтера, тому звернувся до Мессі: "Лео, будь ласка, зроби щось", чим сильно роздратував Ібрагімовіча.
Настрій зіграв ключову роль. Барселона змогла забити лише на 84-й хвилині, Інтер зумів протримати потрібний рахунок до фінального свистка. Моур змусив трибуни Камп Ноу замовкнути, а своїх хлопців – повірити, що перемога можлива.
Фінал імені Міліто
Скудетто та Кубок Італії Інтер вже завоював, тож оформлення треблу виглядало вершиною мрії. Моурінью після звитяги над Барсою вже активно сватали у Реал, тож фінал на Сантьяго Бернабеу був вдалим приводом поторгуватися за цифри у контракті.
Баварію оцінювали як фаворита протистояння, але вже не так сміливо: Моурінью вмів дивувати. Особливий вибрав ідеальний план на гру – надійний захист та швидкі випади. Зіркою вечора Ліги чемпіонів став Міліто, який ще рік тому трудився у скромному Дженоа. Аргентинець повторив подвиг Індзагі-2007 та оформив дубль у фіналі ЛЧ. Контраргументів у Баварії не знайшлося – фінальний свисток арбітра зафіксував тріумф Моурінью і його команди ветеранів та "збитих льотчиків", в яку на початку вірили лише найвідданіші фанати.