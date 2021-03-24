"Роналду розчарований тим, що не виграв Лігу чемпіонів з Ювентусом? Я не думаю, що це так. Ці чутки з'являлися б, якби він грав і за інший клуб. Роналду звик вигравати фінали Ліги чемпіонів. Справа не в Ювентусі, він щасливий в команді. Чи повернеться він в Реал? Якщо чесно, ми з ним говоримо про все, крім футболу", – поділився Мората у коментарі Marca.

Ювентус визначився з п'ятіркою недоторканних – Роналду можуть продати

Нагадаємо, Кріштіану почали активно пов'язувати з поверненням в Реал – Роналду начебто готовий покинути Ювентус заради мадридського гранда.

До слова, Кріштіану провів 34 матчі у складі Ювентуса у поточному сезоні, записавши до свого активу 30 голів та 4 результативні передачі.

"Це катастрофа": Роналду відправляють з Ювентуса і звинувачують у вильоті з ЛЧ, а легендарний тренер назвав боягузом