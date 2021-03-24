Туринський Ювентус обрав п'ятеро гравців, яких точно не продаватиме влітку 2021 року.

Федеріко К'єза, Деян Кулусевскі, Маттейс де Лігт, Артур та Даніло точно не покинуть Ювентус в літнє трансферне вікно, повідомляє Football Italia з посиланням на Gazzetta dello Sport.

Роналду готовий покинути Ювентус заради Реала

Зазначається, що щодо решти гравців, включаючи Кріштіану Роналду, "Стара синьйора" готова розглянути трансферні пропозиції. Такі ветерани як Джорджо К'єлліні та Джанлуїджі Буффон близькі до завершення кар'єри.

Додамо, що Роналду почали активно пов'язувати з поверненням в Реал – Кріштіану начебто готовий покинути Ювентус заради мадридського гранда.

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