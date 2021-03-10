Ювентус знову не зміг подолати стадію 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. В Італії вважають, що Кріштіану Роналду став головним винуватцем вильоту та задумуються над доцільністю його подальшого перебування в клубі.

Ювентус другий рік поспіль провалив єврокубковий сезон, припинивши боротьбу за кубок чемпіонів вже на стадії 1/8 фіналу. Рік тому на шляху туринців став Ліон, а вчора, 9 березня, Роналду і Ко не змогли здолати опір Порту. Перемоги 3:2 виявилося недостатньо після гостьової поразки 1:2 – відповідно, саме "дракони" крокують у чвертьфінал завдяки правилу виїзного гола.

Ювентус – Порту – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Кріштіану Роналду став одним із антигероїв поєдинку. Португалець, який має у своєму активі 5 перемог в ЛЧ, не відзначився у плей-офф жодним голом. В активі 36-річного нападника лише дещо випадковий гольовий пас на Федеріко К'єзу у моменті з першим забитим м'ячем туринців. Кріштіану був практично непомітним в атаці, але примудрився "наварити" і біля власних воріт. Саме у нього поміж ніг пролетів м'яч після удару Олівейри зі штрафного. Стінка розсипалася, неначе шанси Ювентуса на чвертьфінал – Порту цілком заслужено пройшов далі.

Ronaldo gifting Porto their ticket to the UCL quarter finals. His greatest ever contribution to Portuguese football. pic.twitter.com/n2ul9SFBt5 — MC (@CrewsMat19) March 9, 2021

Зрозуміло, що Ювентусу дісталося абсолютно від всіх італійських ЗМІ. Одним із найбільших критиків "Старої синьйори" виступив Фабіо Капелло, який свого часу працював головним тренером туринської команди. Дісталося і Роналду – якраз за епізод із вирішальним штрафним "драконів".

"Другий гол Порту – це неймовірний подарунок. Це абсолютно неприпустима помилка, не можна пропускати такі голи на такому рівні. У мій час ми самі обирали футболістів, які будуть у стінці. Там не міг стояти той, хто боїться м'яча (Роналду відвернувся в момент удару Олівейри – прим.). Вони банально злякалися м'яча і відвернулися від нього. Такому вчинку немає ніяких виправдань", – цитує Капелло Corriere dello Sport.

Окремо дон Фабіо проїхався по ветеранах Юве, які проігнорували спілкування з пресою. За провал змушені були віддуватися Де Лігт, К'єза та Куадрадо. "Лише молоді футболісти зберегли обличчя і не побоялися відповісти на запитання у важкий момент. У цій команді є деякі ветерани, яких видно лише тоді, коли Ювентус виграє. Після поразок їх чомусь немає", – Капелло обурений вчинком футболістів "Старої синьйори".

На цьому тренер не заспокоївся. Фабіо пригадав прихильникам Ювентуса їхнє незадоволення роботою Массіміліано Аллегрі, якого останніми днями почали сватати в Шахтар. "Аллегрі, якого так зневажали, постійно вигравав Скудетто і двічі виводив команду у фінал Ліги чемпіонів. Ті хороші речі, які він робив для Ювентуса, ніколи не висвітлювали. Всі казали, що потрібен інший футбол", – підсумував Капелло свій емоційний спіч.

Втім, Роналду, як і всьому Ювентусу, дісталося не лише від легендарного тренера. Чи не єдиним, хто уникнув критики, став Федеріко К'єза – автор дубля у ворота "драконів". Туринський Tuttosport взагалі назвав Кріштіану найгіршим гравцем "Старої синьйори" у матчі-відповіді з Порту – жалюгідні 4.5. "Багато страждань, незрозумілі рухи. Фінальним акордом став пропуск м'яча поміж ніг після удару Олівейри".

Низка італійських ЗМІ вже вважають запрошення Роналду невиправданим, адже результати команди в ЛЧ не те, що не покращилися, а взагалі пішли вниз. Та й у чемпіонаті туринці ризикують втратити Скудетто вперше за 10 років. Андреа Аньєллі повинен серйозно задуматися, чи варто всіма силами втримувати ветерана. За три роки Кріштіану в Турині Юве лише одного разу дістався до чвертьфіналу найпрестижнішого євротурніру. За цей час CR7, який обійшовся клубу в сотні мільйонів євро, забив в ЛЧ тільки 14 голів (у останньому сезоні в Реалі було 15). Вперше за останні 15 років Рон не забив у плей-офф ЛЧ жодного разу.

"Союз Роналду і Ювентуса – економічна катастрофа". На думку Corriere della Sera, боси туринців повинні тричі подумати над тим, чи варто продовжувати співпрацю з Кріштіану. Португалець видав лише один по-справжньому топ-матч у Лізі чемпіонів за 3 сезони – хет-трик у ворота Атлетіко в сезоні 2018/19. Зате з Роналду у складі Ювентус вилетів від Аякса, Ліона та Порту – команд, які складно назвати грандами. Та й у Серії А 2020/21 "Стара синьйора" вже не є фаворитом чемпіонських перегонів, позаяк відстає від Інтера на 10 пунктів (щоправда, зігравши на матч менше).

До слова, виліт із ЛЧ на першій стадії плей-офф вже приніс негативні наслідки – і не лише в плані іміджу та втрати шансів на євротрофей. Вранці 10 березня акції Ювентуса на фондовій біржі впали в ціні на 6,5%. Гегемонія "Старої синьйори" в Італії вже фактично зруйнована, а в Європі Ювентус з Кріштіану так і не стали грізною силою. Колосальна зарплатня Роналду перешкоджає клубу вийти на трансферний ринок, а сам CR7, схоже, зрозумів, що виграти ЛЧ у Турині буде вкрай складно. Чи доцільно в такому випадку продовжувати невдалий союз?

Ювентус не дотиснув Порту й вилетів з Ліги чемпіонів – Роналду феєрично провалився, а Пірло на межі відставки