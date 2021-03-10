"Це катастрофа": Роналду відправляють з Ювентуса і звинувачують у вильоті з ЛЧ, а легендарний тренер назвав боягузом
Ювентус знову не зміг подолати стадію 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. В Італії вважають, що Кріштіану Роналду став головним винуватцем вильоту та задумуються над доцільністю його подальшого перебування в клубі.
Ювентус другий рік поспіль провалив єврокубковий сезон, припинивши боротьбу за кубок чемпіонів вже на стадії 1/8 фіналу. Рік тому на шляху туринців став Ліон, а вчора, 9 березня, Роналду і Ко не змогли здолати опір Порту. Перемоги 3:2 виявилося недостатньо після гостьової поразки 1:2 – відповідно, саме "дракони" крокують у чвертьфінал завдяки правилу виїзного гола.
Ювентус – Порту – 3:2 – відео голів та огляд матчу
Кріштіану Роналду став одним із антигероїв поєдинку. Португалець, який має у своєму активі 5 перемог в ЛЧ, не відзначився у плей-офф жодним голом. В активі 36-річного нападника лише дещо випадковий гольовий пас на Федеріко К'єзу у моменті з першим забитим м'ячем туринців. Кріштіану був практично непомітним в атаці, але примудрився "наварити" і біля власних воріт. Саме у нього поміж ніг пролетів м'яч після удару Олівейри зі штрафного. Стінка розсипалася, неначе шанси Ювентуса на чвертьфінал – Порту цілком заслужено пройшов далі.
Зрозуміло, що Ювентусу дісталося абсолютно від всіх італійських ЗМІ. Одним із найбільших критиків "Старої синьйори" виступив Фабіо Капелло, який свого часу працював головним тренером туринської команди. Дісталося і Роналду – якраз за епізод із вирішальним штрафним "драконів".
"Другий гол Порту – це неймовірний подарунок. Це абсолютно неприпустима помилка, не можна пропускати такі голи на такому рівні. У мій час ми самі обирали футболістів, які будуть у стінці. Там не міг стояти той, хто боїться м'яча (Роналду відвернувся в момент удару Олівейри – прим.). Вони банально злякалися м'яча і відвернулися від нього. Такому вчинку немає ніяких виправдань", – цитує Капелло Corriere dello Sport.
Окремо дон Фабіо проїхався по ветеранах Юве, які проігнорували спілкування з пресою. За провал змушені були віддуватися Де Лігт, К'єза та Куадрадо. "Лише молоді футболісти зберегли обличчя і не побоялися відповісти на запитання у важкий момент. У цій команді є деякі ветерани, яких видно лише тоді, коли Ювентус виграє. Після поразок їх чомусь немає", – Капелло обурений вчинком футболістів "Старої синьйори".
На цьому тренер не заспокоївся. Фабіо пригадав прихильникам Ювентуса їхнє незадоволення роботою Массіміліано Аллегрі, якого останніми днями почали сватати в Шахтар. "Аллегрі, якого так зневажали, постійно вигравав Скудетто і двічі виводив команду у фінал Ліги чемпіонів. Ті хороші речі, які він робив для Ювентуса, ніколи не висвітлювали. Всі казали, що потрібен інший футбол", – підсумував Капелло свій емоційний спіч.
Втім, Роналду, як і всьому Ювентусу, дісталося не лише від легендарного тренера. Чи не єдиним, хто уникнув критики, став Федеріко К'єза – автор дубля у ворота "драконів". Туринський Tuttosport взагалі назвав Кріштіану найгіршим гравцем "Старої синьйори" у матчі-відповіді з Порту – жалюгідні 4.5. "Багато страждань, незрозумілі рухи. Фінальним акордом став пропуск м'яча поміж ніг після удару Олівейри".
Низка італійських ЗМІ вже вважають запрошення Роналду невиправданим, адже результати команди в ЛЧ не те, що не покращилися, а взагалі пішли вниз. Та й у чемпіонаті туринці ризикують втратити Скудетто вперше за 10 років. Андреа Аньєллі повинен серйозно задуматися, чи варто всіма силами втримувати ветерана. За три роки Кріштіану в Турині Юве лише одного разу дістався до чвертьфіналу найпрестижнішого євротурніру. За цей час CR7, який обійшовся клубу в сотні мільйонів євро, забив в ЛЧ тільки 14 голів (у останньому сезоні в Реалі було 15). Вперше за останні 15 років Рон не забив у плей-офф ЛЧ жодного разу.
"Союз Роналду і Ювентуса – економічна катастрофа". На думку Corriere della Sera, боси туринців повинні тричі подумати над тим, чи варто продовжувати співпрацю з Кріштіану. Португалець видав лише один по-справжньому топ-матч у Лізі чемпіонів за 3 сезони – хет-трик у ворота Атлетіко в сезоні 2018/19. Зате з Роналду у складі Ювентус вилетів від Аякса, Ліона та Порту – команд, які складно назвати грандами. Та й у Серії А 2020/21 "Стара синьйора" вже не є фаворитом чемпіонських перегонів, позаяк відстає від Інтера на 10 пунктів (щоправда, зігравши на матч менше).
До слова, виліт із ЛЧ на першій стадії плей-офф вже приніс негативні наслідки – і не лише в плані іміджу та втрати шансів на євротрофей. Вранці 10 березня акції Ювентуса на фондовій біржі впали в ціні на 6,5%. Гегемонія "Старої синьйори" в Італії вже фактично зруйнована, а в Європі Ювентус з Кріштіану так і не стали грізною силою. Колосальна зарплатня Роналду перешкоджає клубу вийти на трансферний ринок, а сам CR7, схоже, зрозумів, що виграти ЛЧ у Турині буде вкрай складно. Чи доцільно в такому випадку продовжувати невдалий союз?
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