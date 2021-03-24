Португалець всерйоз роздумує про відхід з Ювентуса заради повернення в Реал, в якому Роналду, на його думку, здатен ще багато чого досягнути, повідомляє Marca.

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Зазначається, що Кріштіану в захваті від ідеї про можливий камбек до Мадрида, в якому він досяг найбільших висот у своїй кар'єрі. Окрім цього, Роналду нібито розчарований Ювентусом, з яким мав намір здобути Лігу чемпіонів, та хоче завершити свої виступи в Турині вже після цього сезону. Раніше Зідан заявляв, що не виключає повернення португальця в Реал. Тепер сам Кріштіану сподівається на надходження пропозиції від "вершкових".

До слова, Кріштіану провів 34 матчі у складі Ювентуса у поточному сезоні, записавши до свого активу 30 голів та 4 результативні передачі.

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