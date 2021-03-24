"Роналду разочарован тем, что не выиграл Лигу чемпионов с Ювентусом? Я не думаю, что это так. Эти слухи появлялись бы, если бы он играл и за другой клуб. Роналду привык выигрывать финалы Лиги чемпионов. Дело не в Ювентусе, он счастлив в команде. Вернется ли он в Реал? Если честно, мы с ним говорим обо всем, кроме футбола", – поделился Мората в комментарии Marca.

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Напомним, Криштиану начали активно связывать с возвращением в Реал – Роналду будто бы готов покинуть Ювентус ради мадридского гранда.

К слову, Криштиану провел 34 матча в составе Ювентуса в текущем сезоне, записав в свой актив 30 голов и 4 результативные передачи.

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